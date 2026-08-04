Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ tạo chuyển biến trong tổ chức bộ máy mà còn mở ra cơ hội tháo gỡ những “điểm nghẽn” kéo dài trong quản lý nhà nước ở cơ sở. Tại xã Nga Thắng, công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phục vụ Nhân dân; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Đưa chính quyền đến gần dân hơn

Hơn 30 năm chờ đợi là quãng thời gian nhiều trăn trở đối với gia đình bà Mai Thị Lài, ở thôn Hậu Trạch. Năm 1993, gia đình bà nhận chuyển nhượng một lô đất ở do UBND xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn (cũ) giao. Tuy nhiên, do việc giao đất trước đây không đúng thẩm quyền nên dù sử dụng ổn định nhiều năm, gia đình vẫn chưa thể hoàn thiện thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nga Thắng tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho gia đình bà Mai Thị Lài.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, gia đình bà tiếp tục nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nga Thắng. Với sự hướng dẫn cụ thể của cán bộ chuyên môn và quá trình rà soát hồ sơ chặt chẽ, chỉ hơn 20 ngày sau khi tiếp nhận, gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 224m2.

Bà Mai Thị Lài (ngồi giữa) vui mừng khi cầm trên tay cuốn “sổ đỏ”

Điều khiến người dân hài lòng không chỉ là kết quả cuối cùng mà còn là sự thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền cơ sở. Hồ sơ được hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu, những nội dung còn thiếu được giải thích rõ ràng, giúp người dân hạn chế việc đi lại nhiều lần. Cách làm gần dân, sát dân đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Tương tự, gia đình bà Trịnh Thị Hiệp, ở thôn Xuân Tiến, nhiều năm sử dụng đất ổn định nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc hồ sơ từ các giai đoạn trước. Sau khi được chính quyền xã rà soát, phân loại và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục theo quy định, gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 846,8m2.

Thực tế tại Nga Thắng cho thấy, nhiều hồ sơ từng tồn đọng nhiều năm đã được tháo gỡ khi chính quyền cơ sở chủ động rà soát, đối thoại, hướng dẫn và đồng hành cùng người dân. Đây là minh chứng cho hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nga Thắng hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Quyết liệt tháo gỡ hồ sơ tồn đọng

Theo thống kê, xã Nga Thắng hiện còn hơn 400 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhiều nguyên nhân như giao đất trái thẩm quyền trước đây, hồ sơ thiếu giấy tờ, vướng quy hoạch hoặc phát sinh từ quá trình chuyển đổi, dồn điền đổi thửa.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã đã tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận; phân loại từng nhóm hồ sơ, làm rõ nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Đối với các hồ sơ đủ điều kiện, địa phương ưu tiên giải quyết theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu để hạn chế việc bổ sung nhiều lần. Với các trường hợp còn vướng mắc, nhất là liên quan đến quy hoạch hoặc vượt thẩm quyền, xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ, đồng thời công khai nguyên nhân, tiến độ xử lý nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đến nay, xã Nga Thắng đã cấp 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, gồm 33 hồ sơ đất nông nghiệp sau chuyển đổi và 30 hồ sơ đất ở nông thôn. Mặc dù số lượng chưa lớn so với tổng số hồ sơ tồn đọng, nhưng đây là kết quả tích cực trong thời gian ngắn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Theo ông Nguyễn Phú Nguyện, Phó Chủ tịch UBND xã Nga Thắng, không phải tất cả hồ sơ đều có thể giải quyết ngay do còn vướng các quy định pháp luật hoặc liên quan đến quy hoạch. Vì vậy, cùng với việc tập trung xử lý các trường hợp đủ điều kiện, địa phương thực hiện công khai kết quả rà soát, thông tin rõ nguyên nhân đối với từng hồ sơ chưa thể cấp giấy, nhất là các trường hợp phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Việc minh bạch thông tin và giải quyết trên tinh thần trách nhiệm đã góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, kiến nghị kéo dài.

Cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Nga Thắng xử lý hồ sơ về đất đai cho người dân.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Thực tiễn tại Nga Thắng cho thấy, hiệu quả cải cách hành chính không chỉ đo bằng số lượng hồ sơ được giải quyết mà còn thể hiện ở sự thay đổi trong tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Khi chính quyền chủ động đến với dân, lắng nghe, tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể, nhiều hồ sơ tưởng chừng bế tắc nhiều năm đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Mỗi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trao không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà còn góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch dân sự, phát triển sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Những kết quả bước đầu tại Nga Thắng tiếp tục khẳng định hiệu quả của chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Khi được giao thêm thẩm quyền và phát huy tinh thần chủ động, chính quyền cấp xã có điều kiện giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đưa chính quyền đến gần dân hơn, phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn.

Với quyết tâm tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng, xã Nga Thắng đang từng bước tháo gỡ những “nút thắt” kéo dài nhiều năm trong lĩnh vực đất đai. Đây không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính mà còn là thước đo năng lực, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì sự hài lòng và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Tiến Dũng