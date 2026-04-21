Quyết liệt lập lại trật tự hành lang giao thông, xây dựng môi trường du lịch văn minh tại biển Hải Tiến

Ngày 21/4, xã Hoằng Tiến tổ chức ra quân giải tỏa các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang tuyến biển Hải Tiến.

Nhằm lập lại trật tự hành lang giao thông, bảo đảm mỹ quan và môi trường du lịch văn minh, an toàn, xã Hoằng Tiến đã xây dựng phương án huy động lực lượng ra quân xử lý vi phạm, gắn với tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tổ công tác gồm 42 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo. Lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong kiểm tra, xử lý vi phạm; phối hợp cưỡng chế tháo dỡ khi cần thiết, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Hoằng Trường, các bộ phận chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể được huy động tham gia.

Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, xử lý dứt điểm các vi phạm.

Cùng với xử lý nghiêm vi phạm, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng tới nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, hạn chế tái lấn chiếm.

Đợt cao điểm ra quân diễn ra từ ngày 21/4 đến hết ngày 30/4/2026; sau đó xã sẽ duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên trong mùa du lịch.

Tuyết Mai (CTV)