Quyết liệt gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Sáng 11/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu Tổ công tác của UBND tỉnh đã kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương và cơ quan chức năng về tình hình triển khai các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác kiểm tra hiện trạng thi công hạng mục cầu tại Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn.
Qua kiểm tra 3 dự án trọng điểm do Ban Quản lý KKTNS và các KCN làm chủ đầu tư cho thấy, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn vẫn chịu ảnh hưởng lớn bởi những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).
Nhiều khó khăn liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác định nguồn gốc đất và di chuyển hạ tầng kỹ thuật cần được giải quyết để tạo mặt bằng liên tục cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trong những tháng cuối năm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo công tác GPMB tại phường Tân Dân.
Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng. Đến nay, giá trị xây lắp đạt 359/727 tỷ đồng, tương đương hơn 49% giá trị hợp đồng. Công tác GPMB còn vướng 1,3km tại phường Tân Dân và xã Trường Lâm. Kế hoạch vốn năm 2026 là 511,7 tỷ đồng, đã giải ngân 168,8 tỷ đồng, đạt 33%.
Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc người dân chưa thống nhất phương án bồi thường, xác định nguồn gốc đất, bồi thường vật kiến trúc, bố trí tái định cư, di chuyển mồ mả và hạ tầng điện. Riêng xã Các Sơn, đã bàn giao toàn bộ mặt bằng, hiện còn hạ tầng điện đang được di chuyển.
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