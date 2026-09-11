Quyết liệt gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác kiểm tra hiện trạng thi công Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia có tổng mức đầu tư 2.314,3 tỷ đồng. Trong tổng giá trị hợp đồng xây lắp 1.190 tỷ đồng, 6 hạng mục trị giá 390 tỷ đồng đã hoàn thành; 2 hạng mục đang thi công có giá trị 800 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 365,3 tỷ đồng, tương đương 46%.

Công tác GPMB các tuyến giao thông đạt 10,4/12km, tương đương 86,7%; còn 1,6km chưa được bàn giao tại phường Tĩnh Gia và phường Đào Duy Từ. Năm 2026, dự án được bố trí 649,9 tỷ đồng, đã giải ngân 291,8 tỷ đồng, đạt 45%.

Hiện phường Tĩnh Gia còn 153 lượt hộ chưa bàn giao mặt bằng; phường Đào Duy Từ còn 9 hộ.

Bên cạnh vướng mắc về GPMB, việc huy động nguồn lực thi công của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác kiểm tra hiện trạng thi công Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà.

Đối với Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, tổng mức đầu tư là 972 tỷ đồng. Ba gói thầu xây lắp có tổng giá trị 663 tỷ đồng, khối lượng hoàn thành đạt 168 tỷ đồng, tương đương 25%.

Công tác GPMB đạt 41,75/63,6ha, khoảng 66%, còn 21,85ha chưa hoàn thành.

Kế hoạch vốn năm 2026 là 251,3 tỷ đồng, mới giải ngân 31,6 tỷ đồng, đạt 12,6%.

Các vướng mắc chủ yếu tập trung tại khu B, phường Đào Duy Từ, liên quan đến đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng lúa, đất giao theo Nghị định số 64; bố trí tái định cư cho 17 hộ và di chuyển đường điện trung thế.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nêu rõ, công tác GPMB tại các dự án còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí thẳng thắn phê bình những hạn chế, chậm trễ trong công tác GPMB tại khu vực triển khai các dự án, từ giai đoạn thị xã Nghi Sơn trước đây đến các phường, xã hiện nay. Đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đôn đốc, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan để xử lý những khó khăn, vướng mắc về mặt bằng.

Đối với từng nhóm vấn đề cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm.

Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN Trịnh Huy Triều phát biểu tại hội nghị.

Với các trường hợp có đơn khiếu nại, yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai dự án. Trường hợp người dân thực hiện quyền khởi kiện và vụ việc được tòa án giải quyết thì thực hiện theo phán quyết của tòa án.

Đối với những kiến nghị của người dân liên quan đến phương án bồi thường đối với công trình, nhà ở bị ảnh hưởng một phần khi thực hiện dự án, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKTNS và các KCN cùng các địa phương khẩn trương khảo sát, xem xét phương án xử lý.

Nếu phương án điều chỉnh dịch tim tuyến đường bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật về mặt cắt tuyến, phương án kết nối và an toàn giao thông thì thực hiện theo phương án phù hợp.

Đối với những vướng mắc liên quan đến cơ chế hỗ trợ, bồi thường, giao các xã, phường có văn bản báo cáo cụ thể gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét sửa đổi chính sách hỗ trợ khác theo hướng bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền các địa phương vào cuộc quyết liệt, chủ động đề xuất giải pháp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Ban Quản lý KKTNS và các KCN phải phát huy vai trò đầu mối, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để tình trạng chậm bàn giao mặt bằng tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Trước ngày 20/9, chủ đầu tư và các địa phương phải xây dựng phương án GPMB cụ thể đối với từng dự án, từng vị trí còn vướng; xác định rõ từng đầu việc, cơ quan chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành và tiến độ cam kết.

Các nhà thầu phải chủ động phương án tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị; tập trung nguồn lực tổ chức thi công ngay trên những diện tích đã được bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt, đối với Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, đã được gia hạn tiến độ đến ngày 31/12/2026, yêu cầu từ sáng 14/9, các đơn vị thi công phải đồng loạt tổ chức các mũi thi công trên những diện tích đã được bàn giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác kiểm tra hiện trường thực hiện Dự án Khu Du lịch sinh thái Tân Dân.

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác cũng đã kiểm tra hiện trạng thực hiện Dự án Khu Du lịch sinh thái Tân Dân để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét việc gia hạn thực hiện dự án.

Minh Hằng