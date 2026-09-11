Khẩn trương xác định nguyên nhân ngao chết bất thường ở phường Ngọc Sơn

Trong những ngày qua, trên địa bàn phường Ngọc Sơn xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt tại 60ha bãi nuôi ngao của 50 hộ. Tổng khối lượng ngao chết khoảng 2.000 - 2.400 tấn, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Hiện tượng ngao chết hàng loạt tại phường Ngọc Sơn đã xảy ra từ ngày 26/8.

Theo báo cáo của UBND phường Ngọc Sơn, từ ngày 26/8, bãi nuôi của 50/78 hộ nuôi ngao trên địa bàn xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt. Ngao bị chết có kích cỡ khoảng 150 - 160 con/kg, ghi nhận tỷ lệ chết lên tới khoảng 80% và hiện vẫn tiếp tục xảy ra, ước số lượng ngao chết khoảng 2.000 - 2.400 tấn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra thực tế, lấy mẫu tại bãi nuôi để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Theo đánh giá ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân ban đầu hiện tượng ngao chết do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài. Cùng với đó, lượng nước ngọt từ thượng nguồn về cửa biển khu vực nuôi ngao rất lớn, dẫn đến ngọt hóa nhanh (độ mặn giảm đột ngột), ngao bị sốc nên ảnh hưởng đến sức khỏe và bị chết.

Theo Kết quả quan trắc ngày 28/8/2026 - thời điểm sau khi ngao có hiện tượng chết và sau mưa bão, độ mặn còn 8,6 phần nghìn giảm còn 1/3 so với độ mặn bình thường (Tiêu chuẩn quốc gia về Nước nuôi trồng thủy sản - Nước biển - Yêu cầu chất lượng theo TCVN 13951:2024: Giới hạn cho phép độ mặn trong nuôi ngao (nhuyễn thể) từ 20-35 phần nghìn).

Tình trạng ngao chết vẫn tiếp tục diễn ra.

Trong thời gian chờ kết quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro.

Trong đó, tập trung xử lý bãi nuôi bị thiệt hại theo đúng quy định để hạn chế ô nhiễm nguồn nước và tránh lây lan sang các vùng lân cận; khuyến khích người dân thu hoạch ngao đạt cỡ thương phẩm để giảm tối đa thiệt hại kinh tế. Đối với ngao chưa đạt cỡ thương phẩm cần tiến hành san thưa các khu vực mật độ quá dày về mức chuẩn (từ 180 - 350 con/m2 tùy theo cỡ giống), vệ sinh bãi nuôi hằng ngày để tạo môi trường trú ẩn an toàn cho ngao hồi phục và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của ngao.

Cùng với đó, UBND phường Ngọc Sơn cũng khuyến cáo người dân tạm dừng thả nuôi mới cho đến khi môi trường vùng nuôi được xử lý triệt để, đạt chuẩn quy định.

Lê Hòa