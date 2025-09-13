Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư Lộc kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng 12/9, Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư Lộc đã long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (15/9/1995 – 15/9/2025).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Những ngày đầu thành lập, Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư Lộc có 61 thành viên sáng lập, với tổng số vốn cổ phần huy động được gần 60 triệu đồng. Trải qua 30 năm hoạt động, với sự chủ động, linh hoạt thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về điều hành lãi suất huy động tiền gửi, lãi suất cho vay, Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư Lộc đã từng bước trưởng thành, khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính vững chắc của cộng đồng.

Lãnh đạo Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư lộc phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 7 phát biểu tại buổi lễ.

Hoạt động của Quỹ tăng trưởng ổn định, bảo đảm an toàn, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, lợi tức chia đều cho các thành viên; đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng đến giao dịch, thực hiện nghiệp vụ thanh toán nhanh gọn, chính xác và thuận lợi, vì thế lượng tiền mà thành viên giao dịch tại quỹ ngày càng nhiều. Đến nay, Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư Lộc đã có hơn 5.600 thành viên, với tổng nguồn vốn hoạt động trên 466 tỷ đồng, dư nợ đạt trên 340 tỷ đồng. Hiện nay, Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư Lộc không chỉ khẳng định vị thế trong hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mà còn là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về quy mô, chất lượng hoạt động và sự gắn bó mật thiết với cộng đồng.

Đại diện Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa phát biểu.

Với phương châm: “An toàn, hiệu quả, bền vững, gắn bó cùng cộng đồng”, bước vào chặng đường mới, Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư Lộc tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tăng cường tính minh bạch, kỷ cương trách nhiệm. Thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu hệ thống quỹ tín dụng Nhân dân giai đoạn 2025-2030. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đa dạng hóa dịch vụ, phát triển tín dụng xanh, ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo xã Vạn Lộc tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư Lộc được trao tặng Giấy khen.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Quỹ tín dụng Nhân dân Ngư Lộc đã được nhận giấy khen của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7; Ngân hàng hợp tác xã Việt nam; Hiệp hội Quỹ tín dụng Nhân dân Việt Nam và UBND xã Vạn Lộc.

Tiến Dũng – Thanh Văn