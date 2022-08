Lực lượng Kỹ thuật hình sự: 65 năm thầm lặng góp chiến công

Bất kể ngày hay đêm, ngày lễ hay ngày tết, trong điều kiện thời tiết nào, khi có lệnh là lập tức lên đường, đó là tính chất và đặc thù công việc của những người lính Kỹ thuật hình sư, góp phần giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công tác khám nghiệm, truy tìm dấu vết được các CBCS Kỹ thuật hình sự tiến hành một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

Trong không khí sục sôi của những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, ngay sau khi chính quyền về tay Nhân dân, ngày 18-4-1946 Ty Công an Thanh Hoá chính thức được thành lập. Mô hình tổ chức của Ty Công an Thanh Hoá lúc bấy giờ, tuy chưa có lực lượng Kỹ thuật hình sự, nhưng nhiệm vụ khai thác tài liệu trong tàng thư căn cước thu được của địch, xác định bọn cường hào, ác bá, bọn gián điệp chỉ điểm chống phá cách mạng cũng như bọn tay sai cho đế quốc, phong kiến; thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và giám định dấu vết đường vân trong các vụ án đã được triển khai từ rất sớm. Và đó là tiền thân của lực lượng Kỹ thuật hình sự.

Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mặc dù chưa được đào tạo bài bản, nhưng bằng kinh nghiệm, nhiệt tình cách mạng và nhiệt huyết yêu nghề, những cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng lực lượng Công an Thanh Hóa đấu tranh, bóc gỡ hàng chục toán gián điệp, biệt kích; phát hiện nhiều tên việt gian, phản động đang tìm cách chui sâu vào nội bộ ta; điều tra làm rõ nhiều vụ án giết người, trộm cắp, cướp tài sản, tham ô... giữ vững ổn định trật tự trị an.

Từ ngày 21 đến 23-8-1957, Hội nghị Kỹ thuật hình sự lần thứ Nhất của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã thông qua Nghị quyết về công tác Kỹ thuật hình sự. Lần đầu tiên trong lịch sử Công an nhân dân, công tác kỹ thuật hình sự được chính thức ghi nhận là một biện pháp khoa học nghiệp vụ có vai trò rất quan trọng trong công tác Công an. Và từ đó đến nay, ngày 23-8 được Bộ Công an quyết định chọn làm ngày truyền thống của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân Việt Nam.

Tháng 2-1960, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định thành lập cục Kỹ thuật nghiệp vụ. Tại Thanh Hóa, do chưa có điều kiện để thành lập Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, nên Ty Công an Thanh Hóa đã bố trí tổ Kỹ thuật hình sự trực thuộc Ban Trị an dân cảnh. Đến tháng 2-1969, Phòng trinh sát Kỹ thuật nghiệp vụ II (phiên hiệu PK67) chính thức được thành lập, trong đó Đội Kỹ thuật hình sự có biên chế 5 đồng chí.

Tháng 7-1981, Ty Công an Thanh Hóa đổi tên thành Công an tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, ngày 4-11-1981, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá ra Quyết định thành lập Phòng Kỹ thuật hình sự với mô hình tổ chức gồm 3 đội chuyên môn là: Đội khám nghiệm hiện trường; Đội giám định kỹ thuật hình sự truyền thống và Đội tàng thư căn cước can phạm - Ảnh hình sự, Văn thư hậu cần. Kể từ đây, Phòng Kỹ thuật hình sự trở thành một đơn vị độc lập, thuộc Ban Chỉ huy Cảnh sát nhân dân. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng Kỹ thuật hình sự.

Lực lượng Kỹ thuật hình sự luôn âm thầm truy tìm dấu vết từ những vụ án, vụ việc.

Với đặc thù là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, có nhiều huyện miền núi, biên giới, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, hằng năm, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra hàng nghìn vụ việc ở khắp mọi nơi. Chỉ tính từ tháng 11-1981 đến năm 2004, lực lượng Kỹ thuật hình sự đã trực tiếp khám nghiệm 4.602 vụ việc hình sự (trong đó có 289 vụ án mạng); tiếp nhận hàng trăm trưng cầu và tài liệu để giám định như: giám định chữ viết, chữ ký, hình dấu, ấn phẩm. Lập 2.928 bản căn cước, căn phạm; bổ sung hơn 20 nghìn hồ sơ án tích hình sự. Chụp và in phóng, xây dựng 5 nghìn bản ảnh khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra và xử lý tội phạm của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Năm 2005, thực hiện Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa được thành lập. Theo đó, chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật hình sự cũng có những thay đổi và phát triển theo yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ phận tàng thư, căn cước căn phạm được chuyển giao cho Phòng Hồ sơ, đồng thời thành lập thêm bộ phận Pháp y hình sự - sinh vật và giám định chất ma túy. Trong giai đoạn này lực lượng Kỹ thuật hình sự đã trực tiếp khám nghiệm 6.080 vụ việc hình sự thuộc thẩm quyền điều tra xử lý của Cơ quan CSĐT cấp tỉnh và cấp huyện. Riêng Bộ phận Pháp y hình sự Công an tỉnh đã tiếp nhận 4.126 trưng cầu giải phẫu tử thi, làm rõ nguyên nhân chết của 4.189 nạn nhân, trong đó có 705 vụ chết do án mạng, số vụ còn lại chết do các nguyên nhân khác.

Có nhiều vụ án xảy ra tại những nơi xa xôi, hẻo lánh, nhưng lực lượng Kỹ thuật hình sự vẫn luôn có mặt đầu tiên để làm nhiệm vụ.

Trải qua chặng đường 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, từ chỗ chỉ là một bộ phận nhỏ thuộc Ban trị an dân cảnh, đến nay, lực lượng Kỹ thuật hình sự đã có một đơn vị cấp phòng với 46 đồng chí, được bố trí ở 3 đội nghiệp vụ chuyên sâu. Hầu hết CBCS đều được tuyển chọn, đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tận tâm, tận lực với công việc. Công an các huyện, thị xã, thành phố đều có đội hoặc tổ kỹ thuật hình thuộc Đội Điều tra tổng hợp với 51 đồng chí.

Được sự quan tâm của Giám đốc Công an tỉnh và viện Khoa học hình sự, hiện nay Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã được trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác chiến đấu như: kính hiển vi so sánh, máy giám định tài liệu Doculap, VSC 8000, máy sắc ký khí và dây truyền công nghệ giám định gen (ADN) hiện đại nhất cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi hỗ trợ đắc lực cho công tác giám định, tạo điều kiện cho việc phát hiện, thu thập và giám định được kịp thời, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, khám phá án của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Thiết bị hiện đại góp phần đắc lực trong quá trình điều tra các vụ án.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen. Nhiều năm liền đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh công nhận danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng”, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thượng tá Trịnh Anh Tuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Phát huy truyền thống vẻ vang đã đạt được, lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an Thanh Hoá sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng trở thành lực lượng chính quy, hiện đại, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về pháp luật. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và ngành giao phó, xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”.

Đình Hợp