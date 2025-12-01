Thanh Hóa: Hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Chiều 01/12, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2025 tại tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hô, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2025, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Cơ quan Thường trực và các sở, ban ngành, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 các cấp.

Quá trình thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tìm kiếm quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ, tróng đó tại Lào là 21 hài cốt liệt sĩ, trong nước 1 hài cốt liệt sĩ, vượt 30% mục tiêu kế hoạch đề ra.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ trao kết quả giám định ADN cho 3 thân nhân liệt sĩ. Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ gia đình tiếp nhận, trao kết quả giám định ADN cho 1 thân nhân liệt sĩ từ Ban Chỉ đạo Quốc gia 515.

Sở Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho 75 trường hợp, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ và đúng quy định hiện hành.

Đối với kết quả hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động, tích cực thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác quốc tế với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào), nhằm trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn đã kiểm tra thực tế hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách, giấy tờ liên quan và kết quả công tác tìm kiếm quy tập. Đồng thời, thảo luận đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn trong công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xác định danh tính 2.200 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, nhận xét, đánh giá của Đoàn; tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn tồn tại.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn thông tin; làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; bảo đảm tốt chế độ, chính sách, hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 kết luận buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 các cấp và Bộ Tư lệnh Quân khu 4; tổ chức hội nghị, tập huấn, quán triệt các văn bản hướng dẫn mới về công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bảo đảm việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thu thập, xác minh và hoàn thiện hồ sơ thông tin liệt sĩ; công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng hướng dẫn.

Hoàng Lan