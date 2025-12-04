Huấn luyện trên đảo Mê

Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê là đơn vị có tổ chức, biên chế nhiều nét đặc thù, với các bộ phận được biên chế nhiều loại vũ khí có những tính năng, đặc điểm riêng, đóng quân trên đảo Hòn Mê thuộc quần đảo Hòn Mê. Đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu phòng thủ bảo vệ đảo, ngoài ra còn tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển - những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị trong nhiều năm qua. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê luôn phát huy nội lực, làm tốt công tác huấn luyện nâng cao sức mạnh tổng hợp, SSCĐ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Mê huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ giữ vững biển đảo quê hương là một trong những nội dung quan trọng trực tiếp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện, SSCĐ. Hằng năm, đảng ủy và các chi bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xác định cụ thể chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng SSCĐ sát với tổ chức biên chế, lực lượng phương tiện, trang bị đơn vị, đặc điểm tình hình vùng biển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, đặc biệt chú trọng chế độ trực SSCĐ, trực ứng phó thiên tai trên biển, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đảo, rèn luyện bộ đội theo yêu cầu, nhiệm vụ, ý chí quyết tâm chiến đấu cao không để bị động bất ngờ.

Bên cạnh đó, đơn vị đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện, ưu tiên sắp xếp cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt tham gia huấn luyện. Chủ động làm tốt các mặt công tác chuẩn bị về vật tư, cơ sở vật chất, hội trường, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, tài liệu, giáo án, sổ sách đăng ký quản lý huấn luyện, như tu sửa, làm mới trận địa súng máy 12,7mm, pháo 85mm, thao trường bắn súng tiểu liên AK mục tiêu trên biển của phân đội bộ binh, hơn 100 bia bảng, mô hình học cụ, đáp ứng yêu cầu, nội dung và đối tượng trong huấn luyện.

Quá trình huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, cấp trên huấn luyện cấp dưới, người biết huấn luyện người chưa biết. Thực hiện nghiêm chương trình, nội dung, thời gian; triển khai huấn luyện đồng bộ cho các đối tượng, sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn trên đảo; chú trọng huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, huấn luyện đan xen giữa các phân đội pháo binh, bộ binh, 12,7mm, cối 82mm, kết hợp truyền đạt giữa nội dung lý thuyết và thực hành, qua đó chất lượng huấn luyện của đơn vị ngày càng chuyển biến rõ nét, năm sau cao hơn năm trước, có tính vững chắc.

Riêng trong công tác huấn luyện, SSCĐ, đơn vị phát động phong trào thi đua hằng năm, kết hợp với các đợt thi đua cao điểm, đột kích trong diễn tập, bắn đạn thật,... Mặt khác, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trong huấn luyện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua huấn luyện giỏi với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của đơn vị không ngừng được nâng cao; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ; đúng, đủ nội dung, thời gian, hoàn thành 100% kế hoạch. Kết quả kiểm tra các đối tượng, 100% các nội dung đạt yêu cầu; trong đó có trên 85,62% khá, giỏi. Hoàn thành 100% kế hoạch công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 82,3% khá, giỏi. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị trong những năm qua. Năm 2020, 2021, 2023, đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Lê Thế Soái, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: "Những năm qua, tình hình trên biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh quốc gia. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê phải đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn phải thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong tình hình hiện nay. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện sát nhiệm vụ với địa bàn trên đảo, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với SSCĐ, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy. Vì vậy, đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với nhiệm vụ SSCĐ; tập trung đột phá vào khâu: huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật,...; lấy quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo làm mục tiêu huấn luyện và lấy chiến trường làm thao trường để huấn luyện. Qua đó nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu, SSCĐ của đơn vị, góp phần cùng với lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của quê hương.

Bài và ảnh: Hoàng Lan