Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia: Chủ động, trách nhiệm trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại các điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (CHPTKV) 5 - Tĩnh Gia, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 đang được triển khai tích cực. Năm nay, toàn khu vực có 2.438 công dân được điều khám tại 28 xã, phường; trong đó có gần 500 thanh niên viết đơn tình nguyện.

Đại tá Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển NVQS tại Ban CHPTKV 5-Tĩnh Gia.

Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi công tác tuyển quân phải được tổ chức thống nhất, đồng bộ hơn từ xã, phường đến khu vực. Trên cơ sở đó, Ban CHPTKV 5 đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung rà soát nguồn, phát lệnh gọi khám sức khỏe, bảo đảm đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Theo chỉ tiêu giao, khu vực phải tuyển chọn 513 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 82 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Để bảo đảm chất lượng và thuận tiện cho thanh niên tham gia khám tuyển, Ban CHPTKV 5 tổ chức khám tuyển tại 3 điểm: Ban CHPTKV 5, Ban CHQS huyện Nông Cống (cũ) và Bệnh viện Đa khoa Như Xuân. Tại mỗi điểm khám, các tổ khám chuyên khoa, lực lượng quân y và hệ thống trang thiết bị được bố trí đầy đủ, bảo đảm quy trình thăm khám khoa học, khách quan, công khai.

Ghi nhận tại các điểm khám, thanh niên đến đông đủ, chấp hành nghiêm thời gian và quy định. Trong không khí nghiêm túc nhưng phấn khởi, nhiều thanh niên bày tỏ mong muốn được cống hiến trong môi trường quân đội.

Công dân Phạm Văn Hiếu, 19 tuổi, phường Tĩnh Gia cho biết: “Em tự nguyện tham gia vì muốn được rèn luyện và góp phần nhỏ bé cho quê hương. Được khoác áo lính là ước mơ từ nhỏ của em.”

Cùng tâm thế ấy, công dân Vũ Hùng Phi, phường Tĩnh Gia, cho biết: “Gia đình em rất ủng hộ. Đến điểm khám, các bác sĩ hướng dẫn tận tình, em mong mình đủ sức khỏe, sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ và trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước.”

Thiếu tá Nguyễn Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe Ban CHPTKV 5 - Tĩnh Gia cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nắm nguồn từ sớm và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền 2 cấp, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, dự kiến hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

