Khen thưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý

Sáng 03/12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý cho BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Dự lễ trao thưởng có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; lực lượng tham gia đánh án và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án.

Những năm qua, BĐBP tỉnh Thanh Hóa là một trong những đơn vị điển hình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm ma túy nói riêng.

Mới đây, ngày 15/11/2025, tại Km 71+800, Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, lực lượng Phòng chống ma tuý và tội phạm của BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ 32 bánh Heroin và một số tang vật khác.

Đối tượng Lê Tuấn Hiên cùng tang vật 32 bánh heroin trong chuyên án.

Đối tượng được xác định là Lê Tuấn Hiên, sinh năm 1980, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với mức thù lao 50 triệu đồng.

Khi bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng BĐBP Thanh Hóa đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang bị, vũ khí.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP phát biểu tại lễ trao thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP chúc mừng thành tích xuất sắc của BĐBP tỉnh Thanh Hóa. Chuyên án được đấu tranh thành công, đảm bảo an toàn về mọi mặt thể hiện sự quyết tâm cao, công tác phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống ma túy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy vẫn là vấn đề nhức nhối, diễn ra trên tất cả các tuyến với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, tinh vi. Vì vậy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chủ động xác lập các chuyên án, đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn, bóc gỡ, triệt xóa các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, hoạt động có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy có vũ trang. Kiên quyết không để ma túy thẩm lậu từ Lào qua biên giới Thanh Hóa vào Việt Nam.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý.

Ghi nhận chiến công của ban chuyên án, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có Quyết định khen thưởng thành tích của các tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Lan