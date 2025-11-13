Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hai nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hai nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thứ XV, sáng nay, 13/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Theo đó, đây sẽ là nghị quyết đầu tiên được các đại biểu Quốc hội biểu quyết trong kỳ họp này.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thương mại điện tử. Bộ trưởng Bộ Công Thương giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật và 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Theo đó, đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Nghị quyết #Phát triển kinh tế #Kế hoạch #Quốc hội khóa XV #Dự toán ngân sách nhà nước #Quốc hội biểu quyết #xã hội #Bộ trưởng bộ công thương #Đại biểu quốc hội #thông qua

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải...
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh