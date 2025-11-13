Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hai nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thứ XV, sáng nay, 13/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Theo đó, đây sẽ là nghị quyết đầu tiên được các đại biểu Quốc hội biểu quyết trong kỳ họp này.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thương mại điện tử. Bộ trưởng Bộ Công Thương giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật và 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Theo đó, đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV./.

Theo TTXVN