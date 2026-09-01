Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ hôm nay (1/9)

Hôm nay (1/9), Nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực.

Sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, TP Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc.

Một góc đô thị Quảng Ninh.

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh, với diện tích 6.231,27km2, dân số hơn 1,52 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển thành HĐND, UBND thành phố Quảng Ninh; các cơ quan, đơn vị có tên gọi gắn với “tỉnh Quảng Ninh” cũng chính thức hoạt động với tên gọi gắn với “thành phố Quảng Ninh”.

Theo Nghị quyết, Chính phủ, HĐND, UBND thành phố Quảng Ninh cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo quy định; đồng thời bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, duy trì hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trong những ngày này, đông đảo du khách đã tìm về Quảng Ninh, hòa chung không khí hân hoan của người dân nơi đây. Hàng loạt hoạt động, sự kiện, trải nghiệm văn hóa, du lịch hấp dẫn được tổ chức, vừa tạo thêm những trải nghiệm mới cho du khách, vừa lan tỏa hình ảnh một thành phố Quảng Ninh năng động, hiện đại và giàu sức sống.

Sau khi chính thức trở thành thành phố, Quảng Ninh vẫn giữ nguyên số đơn vị hành chính gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu. Đây là một trong những địa phương phía Bắc sở hữu tài nguyên phong phú với hơn 250 km đường bờ biển, nổi tiếng với di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long.

Theo VTV