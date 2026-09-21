Đếm ngược chờ Đêm hội Trung thu nơi núi rừng biên giới Yên Khương

Tối mai (22/9), tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH&THCS Yên Khương sẽ diễn ra chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”. Những phần việc cuối cùng đang được Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất.

Ban Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho đêm hội.

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, UBND xã Yên Khương tổ chức.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH&THCS Yên Khương, sân khấu, bàn ghế cùng các vật tư phục vụ chương trình đang được gấp rút hoàn thiện. Các lực lượng phối hợp đang khẩn trương triển khai từng phần việc, bảo đảm các điều kiện cần thiết để đêm hội diễn ra chu đáo, an toàn.

Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh chuẩn bị cho chương trình.

Cách Yên Khương gần 150km, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, hội viên phụ nữ cũng tất bật chuẩn bị các phần việc. Người trang trí mâm cỗ, người kiểm đếm, đóng gói quà tặng. Mỗi người một việc, tất cả cùng hướng về Yên Khương, góp thêm những món quà ý nghĩa và tình cảm yêu thương dành cho các em nhỏ vùng cao.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mỗi người đảm nhiệm một phần việc, phấn đấu hoàn thành trong ngày để kịp vận chuyển quà và các vật dụng lên điểm tổ chức vào ngày mai”.

Ban Tổ chức họp, rà soát các công việc chuẩn bị cho chương trình.

Trong chiều 21/9, Ban Tổ chức đã họp, rà soát toàn bộ các phần việc chuẩn bị cho chương trình. Từ nội dung, kịch bản chương trình, công tác hậu cần đến phương án bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và các điều kiện phục vụ đêm hội đều được kiểm tra, thống nhất nhằm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi.

Là địa phương diễn ra chương trình, xã Yên Khương đang tập trung huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất những phần việc được giao. Các lực lượng tham gia chương trình chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng.

Công tác chuẩn bị cho đêm hội Trăng rằm đang được khẩn trương hoàn tất.

Bà Lê Thị Kiêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Khương cho biết: “Xã chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, y tế và các điều kiện cần thiết, góp phần để chương trình diễn ra an toàn, thành công. Mọi công việc đang được khẩn trương hoàn tất.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH&THCS Yên Khương góp sức chuẩn bị cho chương trình.

Sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan đang góp phần tạo nên một đêm hội Trung thu ý nghĩa tại Yên Khương.

Trịnh Tuấn Anh