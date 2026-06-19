Quán triệt, phổ biến Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 19/6, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Dân số số 113/2025/QH15 cùng nghị định và 2 thông tư hướng dẫn thi hành luật. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế; các thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Dân số và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế.

Khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Dân số trong bối cảnh nước ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Luật Dân số được Quốc hội khóa XV thông qua nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Dân số; Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

Các quy định, chính sách mới về công tác dân số được quán triệt, phổ biến đến các đại biểu như nội dung về duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số và các giải pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận về việc tăng cường lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách dân số; định hướng thực hiện các mục tiêu về dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, tăng cường hiệu quả thực thi Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các nội dung của Luật Dân số. Tuy nhiên, là tỉnh có nhiều vùng địa lý với điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, Thanh Hóa đang đứng trước một số thách thức lớn trong công tác dân số như tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, yêu cầu nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp; đẩy mạnh công tác truyền thông, thay đổi nhận thức về dân số và phát triển trong toàn hệ thống chính trị cũng như trong cộng đồng.

Cùng với đó, cần nâng cao năng lực cho hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở nhằm triển khai hiệu quả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Luật Dân số có nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến người dân và công tác quản lý nhà nước về dân số. Trong đó, vợ chồng được quyền quyết định thời gian sinh con và số con phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình; tăng thời gian nghỉ thai sản nhằm bảo đảm quyền lợi và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em; các gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên trong chính sách mua nhà ở xã hội; quy định xử lý nghiêm hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, trường hợp bác sĩ vi phạm có thể bị đình chỉ hành nghề... Đồng thời, Luật bổ sung nhiều giải pháp ứng phó với quá trình già hóa dân số đang diễn ra ngày càng nhanh tại Việt Nam.

Tô Hà