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Quán triệt đầy đủ, sâu rộng ý nghĩa chính trị của nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

Quán triệt đầy đủ, sâu rộng ý nghĩa chính trị của nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

Quán triệt đầy đủ, sâu rộng ý nghĩa chính trị của nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Công văn số 2992-CV/VPTW ngày 11/6/2026 thông báo ý kiến của đồng chíThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú về việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Công văn nêu: Xem xét Tờ trình số 72-TTr/ĐU ngày 5/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ về việc quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu rộng ý nghĩa chính trị của nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Các đồng chí bí thư đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiến độ, chất lượng, kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thực chất, hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

3. Giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên tham gia kịp thời, chất lượng nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là hoạt động tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp phản ánh, kiến nghị, phản biện về những bất cập, điểm nghẽn và các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

4. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường truyền thông về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình và kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật./.

Theo TTXVN

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