Quan tâm trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa ở xã Lĩnh Toại

Xã Lĩnh Toại hiện có 16 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, bao gồm 1 di tích cấp quốc gia và 15 di tích cấp tỉnh. Đặc biệt, có 9 ngôi đình làng mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ xưa. Do phần lớn các công trình này nằm xen kẽ trong khu dân cư nên khó tránh khỏi tác động từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân. Hiện nay, một số nơi đã bị xuống cấp nghiêm trọng, rất cần được quan tâm, trùng tu, tôn tạo kịp thời.

Nhiều hạng mục công trình của đình Nga Châu xuống cấp cần được tôn tạo, tu sửa.

Đình Nga Châu được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 1999. Đây là nơi thờ Thành hoàng Lã Văn Lang, người có công chiêu dân, lập ấp, tạo nên xóm làng nơi đây. Trải qua thời gian, ngôi đình đã xuống cấp ở nhiều hạng mục. Do vậy, việc tu bổ, tôn tạo ngôi đình là rất cần thiết, góp phần gìn giữ không gian sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương và du khách thập phương.

Ông Hoàng Văn Quyết, trưởng thôn Nga Châu 1, cho biết: “Từ năm 2006, Nhân dân trong thôn đã chung tay, góp sức xây dựng lại tường rào, lát nền, làm lại sân đình. Tuy nhiên, nhiều hạng mục của đình đã xuống cấp, hư hỏng và cần được tu sửa. Hiện đình Nga Châu vẫn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tổ chức các lễ hội của địa phương...”.

Cũng như đình Nga Châu, trên địa bàn xã Lĩnh Toại còn nhiều di tích xuống cấp cần được sửa chữa, tu bổ như các đình: Tây Mỗ, Mậu Yên, Thạch Lễ, làng Kênh; nghè Vân Cô, đền thờ Trình Minh... Hiện nay, UBND xã Lĩnh Toại đã lập hồ sơ, báo cáo tình trạng xuống cấp và đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo. Cùng với đó, công tác bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống được duy trì thường xuyên, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn xã Lĩnh Toại có 3 di tích, gồm: đình Phú Thọ, đình Nga Châu, đình Tây Mỗ được đưa vào danh mục tu bổ, tôn tạo theo Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức hỗ trợ 1 tỷ đồng cho mỗi di tích. Tuy nhiên, đến nay công tác tu bổ mới được triển khai tại đình Phú Thọ.

Bà Tống Thị Hoa Hồng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lĩnh Toại, cho biết: "Địa phương luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giá trị di sản đến cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả tích cực. Đồng thời, việc thành lập các tiểu ban quản lý tại từng điểm di tích đã giúp công tác trông coi, bảo vệ công trình và hiện vật đi vào nền nếp, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh".

Bài và ảnh: Minh Khanh