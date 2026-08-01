[Podcast] Truyện ngắn: Tiếng đàn
(Baothanhhoa.vn) - Giữa núi rừng bảng lảng sương, nơi tiếng đàn Tính ngân vang như nối liền quá khứ và hiện tại, có những câu chuyện chưa bao giờ thật sự khép lại. “Tiếng đàn” của tác giả Nguyễn Văn Học không chỉ là câu chuyện về tình yêu, tình bạn bị chia cắt bởi chiến tranh, mà còn là hành trình dài của những vết thương lòng âm ỉ, day dứt qua năm tháng. Khi quá khứ và hiện tại đan xen, khi những hiểu lầm, hận thù đứng trước cơ hội được hóa giải, liệu con người có đủ bao dung để buông bỏ? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện qua giọng đọc Tuấn Tú để cảm nhận sức mạnh của sự tha thứ - như chính âm thanh của tiếng đàn, dịu dàng mà thấm sâu vào lòng người.
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