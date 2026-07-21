Quan tâm tháo gỡ vướng mắc các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh

Sáng 21/7, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Bộ NN&MT đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT và đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 4 dự án do Bộ NN&MT đầu tư.

Trong đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư 3 dự án gồm: Dự án Tiêu úng vùng 3 Nông Cống giai đoạn 2; Dự án Trạm bơm Hoằng Khánh và Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa thông tin về tình hình thực hiện các dự án.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư 1 dự án là Hợp phần giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa thông tin về tình hình thực hiện dự án.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, trong quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm kê, bồi thường GPMB. Riêng đối với dự án Hợp phần GPMB thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, ngoài khó khăn trong xác định nguồn gốc đất của một số hộ dân bị ảnh hưởng, còn vướng mắc trong việc xây dựng phương án khai thác, tận dụng lâm sản đối với diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng.

Đại diện xã Lĩnh Toại phát biểu tại hội nghị.

Trước những khó khăn, vướng mắc được nhận diện, chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các chủ đầu tư, các địa phương liên quan, yêu cầu xác định rõ mốc thời gian hoàn thành công tác GPMB đối với từng dự án; khẩn trương hoàn thiện phương án khai thác, tận dụng lâm sản đối với Hợp phần GPMB thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai dự án theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của các dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành ở Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ NN&MT, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ.

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