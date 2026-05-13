Quản lý người sau cai nghiện từ cơ sở

Sau cai nghiện, điều khó nhất không chỉ là đưa một người ra khỏi ma túy, mà còn giúp họ trở về cộng đồng. Từ các cơ sở cai nghiện đến địa bàn dân cư, Thanh Hóa đang triển khai nhiều cách làm theo hướng quản lý chặt, hỗ trợ sát và phân công rõ trách nhiệm, trong đó lực lượng công an cơ sở giữ vai trò nòng cốt.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học viên đang cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1.

Tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 ở xã Hồi Xuân, mô hình “Học viên tự giác - Cùng tiến bộ” được triển khai từ đầu tháng 12/2025. Sau hơn 5 tháng thực hiện, mô hình bước đầu tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành nội quy, nền nếp sinh hoạt và tinh thần tự quản của học viên. Điểm đáng chú ý của mô hình là phát phát huy vai trò của chính học viên trong việc nhắc nhở, kèm cặp, hỗ trợ nhau tiến bộ. Tại các phòng ở, khu lao động trị liệu, khu điều trị cắt cơn, cơ sở thành lập các tổ, nhóm “Học viên tự giác - Cùng tiến bộ”, gồm tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng và nhóm phó. Những học viên có ý thức rèn luyện tốt, có uy tín trong tập thể được lựa chọn làm nòng cốt dưới sự giám sát trực tiếp của cán bộ quản lý. Từ cách làm này, một số học viên trước đây chưa chấp hành tốt giờ giấc sinh hoạt, trật tự nội vụ còn thiếu gọn gàng đã có chuyển biến rõ hơn. Trường hợp học viên G.A.T. (sinh năm 2008) và G.A.V. (sinh năm 2006) cùng trú tại xã Tam Chung, trước đây thường xuyên phải nhắc nhở trong sinh hoạt hằng ngày, nay đã chấp hành đúng khung thời gian, biết sắp xếp tư trang, nội vụ ngăn nắp hơn. Khi được tham gia học nghề, lao động trị liệu, thể dục, thể thao, các học viên có thêm việc làm, có môi trường để rèn luyện và từng bước hạn chế suy nghĩ quay lại với ma túy.

Mô hình cũng tạo thêm kênh nắm tình hình hai chiều giữa học viên và cán bộ. Trong điều kiện số lượng học viên đông, cán bộ còn mỏng, cách làm này góp phần giảm áp lực cho lực lượng trực tiếp quản lý, đồng thời xây dựng môi trường cai nghiện kỷ luật nhưng gần gũi hơn. Hiện nay, cùng với quản lý, các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh đang chuyển mạnh sang hướng chuẩn bị tái hòa nhập cho học viên ngay từ khi còn trong thời gian cai nghiện. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Hoằng Giang) đang quản lý, giáo dục 536 học viên, dự kiến trong năm 2026 sẽ có hàng chục trường hợp hoàn thành thời gian cai nghiện trở về địa phương. Ngoài giáo dục pháp luật và tư vấn tâm lý, các học viên nơi đây còn được tham gia học nghề, lao động trị liệu, rèn kỹ năng sống, sinh hoạt văn hóa, thể thao và phổ biến chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Đáng chú ý, việc triển khai Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang mở thêm cơ hội cho người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để học nghề, tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai.

Tại xã Hà Trung, công tác quản lý người sau cai nghiện được triển khai theo hướng bám sát từng trường hợp cụ thể. Hiện nay, công an xã đang quản lý 18 người sau cai nghiện tại cộng đồng. Từ tháng 7/2025 đến nay, địa phương chưa ghi nhận trường hợp tái nghiện hoặc tái sử dụng trái phép chất ma túy. Những con số trên cho thấy công tác quản lý sau cai không thể thực hiện theo cách chung chung. Mỗi người sau cai có hoàn cảnh, môi trường sống và nguy cơ tái nghiện khác nhau, đòi hỏi phải rà soát, phân loại và giao trách nhiệm quản lý cụ thể.

Hiện cả 32 thôn trên địa bàn xã Hà Trung đều tham gia theo dõi, hỗ trợ người sau cai nghiện tại cộng đồng. Tuy vậy, khó khăn lớn hiện nay là trong tổng số người sau cai chưa có trường hợp nào có việc làm ổn định. Đây là khoảng trống đáng lo ngại, bởi nguy cơ tái nghiện thường xuất hiện khi người sau cai trở về cộng đồng nhưng thiếu việc làm. Từ thực tế đó, việc học nghề, vay vốn, tạo việc làm, tư vấn tâm lý và giữ kết nối với gia đình được xem là những yếu tố quan trọng giúp người sau cai ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện.

Đây cũng là hướng mà Công an tỉnh đang triển khai trong xây dựng xã, phường không ma túy thông qua mô hình “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và rõ kết quả. Trọng tâm là rà soát sát từng trường hợp người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai ngay từ cơ sở, đồng thời phân công rõ trách nhiệm quản lý, hỗ trợ tại từng địa bàn dân cư. Qua công tác quản lý tại cơ sở cho thấy, giữ địa bàn không ma túy không thể chỉ dựa vào các đợt cao điểm truy quét, mà cần duy trì theo dõi thường xuyên và giữ được sự kết nối giữa cơ sở cai nghiện với cộng đồng sau khi học viên trở về địa phương. Khi từng trường hợp được quản lý sát, từng khu dân cư cùng tham gia và chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, công tác quản lý sau cai mới có thể bền vững hơn.

Bài và ảnh: Tăng Thúy