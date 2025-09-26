Quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên vượt qua Đường giới hạn phía Bắc trên biển Hoàng Hải

Sáng 26/9, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo khi một tàu buôn Triều Tiên vượt qua Đường giới hạn phía Bắc trên biển Hoàng Hải - ranh giới nhạy cảm giữa hai miền Triều Tiên.

Ảnh minh hoạ : South China Morning Post

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết sự việc diễn ra lúc 5h sáng, gần đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.

Sau khi phát cảnh báo qua loa nhưng không nhận được phản hồi, lực lượng Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo, con tàu sau đó rút khỏi vùng biển Hàn Quốc.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định: “Chúng tôi phản ứng đúng quy trình tác chiến, kiên quyết bảo vệ Đường giới hạn phía Bắc bằng trạng thái sẵn sàng cao độ và ứng phó kiên quyết với mọi tình huống.” Triều Tiên chưa bình luận về vụ việc này.

Khu vực quanh Đường giới hạn phía Bắc thường xảy ra căng thẳng, với việc Hàn Quốc và Triều Tiên cáo buộc lẫn nhau vi phạm ranh giới. Gần đây nhất, tháng 4/2023, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo đối với một tàu tuần tra Triều Tiên vượt giới tuyến.

Sau khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cam kết sẽ có cách tiếp cận ôn hòa hơn với Triều Tiên và đề xuất đối thoại giữa hai miền, song Bình Nhưỡng đã từ chối những lời kêu gọi như vậy.

Ngày 25/9, phát biểu tại New York (Mỹ), ông Lee Jae Myung cảnh báo rằng Triều Tiên đang ở giai đoạn cuối phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tấn công Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện là đối tác đàm phán duy nhất mà Triều Tiên có thể cân nhắc. Tháng 8 vừa qua, ông Trump từng bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, thậm chí ngay trong năm nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước đó khẳng định không có lý do né tránh đàm phán với Washington miễn là Mỹ từ bỏ điều kiện tiên quyết yêu cầu Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân.

Giới quan sát nhận định, động thái này tuy nhỏ, nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

(Nguồn: AP News, Yonhap News Agency, South China Morning Post)

Thanh Giang