Quan chức cấp cao Trung - Mỹ điện đàm “hạ nhiệt” căng thẳng thương mại

Mỹ và Trung Quốc vừa có bước “hạ nhiệt” căng thẳng thương mại sau một cuộc gọi được mô tả là “sâu sắc và mang tính xây dựng” giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong điện đàm hạ nhiệt căng thẳng thương mại Ảnh: thechinaacademy

Trong cuộc trao đổi hôm 5/12, hai bên nhất trí thúc đẩy phát triển ổn định quan hệ thương mại, mở rộng hợp tác và thu hẹp các điểm bất đồng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ tin tưởng quá trình thực thi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc tại Hội Nghị thượng đỉnh Mỹ Trung tại Busan “đang diễn ra suôn sẻ” và Washington sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho đối thoại với Bắc Kinh.

Hai bên cũng rà soát lại các cam kết đã đạt được và bàn về các bước tiếp theo nhằm ổn định chuỗi cung ứng quốc tế, thương mại nông sản trong đó có việc Trung Quốc nhập lại đậu tương Mỹ, và giảm thiểu rủi ro do các biện pháp thương mại trước đây gây ra.

Việc tái khởi động đối thoại cấp cao được cho là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cả Washington và Bắc Kinh đều muốn tránh một cuộc “chiến tranh thương mại toàn diện”, qua đó ổn định kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin các quan chức cấp cao của hai bên đã đánh giá “tích cực” về quá trình thực thi thỏa thuận thương mại và nhất trí “tiếp tục kéo dài danh sách hợp tác”, đồng thời “rút ngắn danh mục các vấn đề”.

Trước đó, trong phát biểu ngày 4/12, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong khẳng định, những khác biệt trong hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ là hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng là xử lý chúng một cách xây dựng dựa trên sự tôn trọng thực tế. Theo ông, “việc an ninh hóa quá mức các vấn đề kinh tế-thương mại sẽ gây hại cho cả hai bên”.

Ông cũng kêu gọi chính phủ Mỹ tạo môi trường công bằng, không thiên vị và không phân biệt đối xử đối với các công ty Trung Quốc đầu tư và hoạt động tại nước này.

Nhật Lệ

Nguồn Reuters, CGTN