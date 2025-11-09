PVF-CAND thoát thua ngoạn mục; Chelsea thắng đậm, Arsenal và MU cùng mất điểm

Thanh Minh tiếp tục tỏa sáng, Đồng Nai tạm chiếm ngôi đầu Giải Hạng nhất; Marseille vượt mặt PSG chiếm đỉnh bảng Ligue 1; Lê Quang Liêm vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (9/11).

PVF-CAND thoát thua ngoạn mục trước Thể Công Viettel

Trận cầu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel ở vòng 11 V.League 2025/26 khép lại đầy kịch tính với tỷ số 2-2.

PVF-CAND có trận hoà quan trọng trên sân nhà.

Amarildo mở tỷ số sớm cho đội chủ nhà, nhưng sang hiệp 2, Viettel vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng dẫn ngược 2-1 nhờ các pha lập công của Kyle Colonna và Văn Khang. Tưởng như ba điểm đã nằm trong tay đội khách, thì ở phút bù giờ, lão tướng Hoàng Vũ Samson tỏa sáng với cú đệm bóng cận thành, giữ lại 1 điểm cho PVF-CAND.

Sau trận, PVF-CAND tạm xếp thứ 10 với 8 điểm, còn Viettel đứng thứ 3 với 19 điểm.

Thanh Minh tiếp tục tỏa sáng, Đồng Nai tạm chiếm ngôi đầu Giải Hạng nhất

Hồ Thanh Minh ghi bàn duy nhất giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng Quy Nhơn United 1-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Giải Hạng nhất 2025-2026.

Đồng Nai tạm chiếm ngôi đầu Giải Hạng nhất.

Dù hiệp 1 bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của đội khách, HLV Nguyễn Việt Thắng đã tạo bước ngoặt bằng việc tung Thanh Minh vào sân ở hiệp 2. Phút 61, tiền đạo xứ Huế xử lý khéo léo, tâng bóng qua đầu thủ môn ghi bàn ấn định chiến thắng. Đây là pha lập công thứ 3 của anh chỉ sau 2 trận gần nhất.

Với 17 điểm sau 7 vòng, Đồng Nai tạm vượt Khánh Hòa để chiếm ngôi đầu, trong khi Quy Nhơn United đứng thứ 4 với 10 điểm.

Chelsea thắng đậm, Arsenal và MU cùng mất điểm đáng tiếc

Vòng 11 Ngoại hạng Anh 2025/2026 chứng kiến nhiều kịch tính khi Chelsea thắng đậm, còn Arsenal và MU gây thất vọng.

Trên sân khách, Arsenal bị hiện tượng Sunderland cầm hòa 2-2 dù 2 lần dẫn trước nhờ các bàn thắng của Saka và Trossard. Đội chủ nhà gỡ hòa ở phút bù giờ 90+3, khiến “Pháo thủ” đánh rơi 2 điểm đầy tiếc nuối.

MU hoà “hú vía” trên sân của Tottenham.

MU cũng trải qua trận cầu nghẹt thở trên sân Tottenham. Dù dẫn trước trong hiệp 1, “Quỷ đỏ” để đối phương ghi liền hai bàn ở phút 84 và 90+1. Chỉ đến khi De Ligt lập công ở phút 90+5, MU mới giữ lại được 1 điểm.

Chelsea thắng đậm Wolves. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Chelsea là đội có màn trình diễn ấn tượng nhất vòng này với chiến thắng 3-0 trước Wolves. Các bàn thắng của Malo Gusto, João Pedro và Pedro Neto giúp thầy trò HLV Enzo Maresca vươn lên vị trí thứ 2 với 20 điểm, kém Arsenal 6 điểm, còn Wolves tiếp tục chôn chân cuối bảng.

Marseille vượt mặt PSG chiếm đỉnh bảng Ligue 1

Marseille có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Brest 3-0 để tạm vươn lên ngôi đầu Ligue 1.

Hai cựu sao MU là Angel Gomes và Mason Greenwood cùng tỏa sáng trong hiệp 1: Gomes mở tỷ số từ cú đá phạt khiến thủ môn đối phương mắc sai lầm, còn Greenwood nhân đôi cách biệt trên chấm 11m.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận và ấn định chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của Aubameyang. Với kết quả này, Marseille tạm vượt PSG, dẫn đầu bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tin vắn nổi bật: U17 Việt Nam thắng 2-0 trước U18 Imabari trong trận giao hữu tại Nhật Bản, nhờ các bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực và Sỹ Bách. Đây là bước khởi đầu tích cực cho thầy trò HLV Cristiano Roland trước vòng loại U17 châu Á 2026. Lê Quang Liêm đánh bại kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong 1,5-0,5 để vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ. Đây là lần thứ ba anh đạt thành tích này, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của cờ vua Việt Nam. Bayern Munich hòa 2-2 trên sân Union Berlin, chấm dứt chuỗi 16 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Doekhi lập cú đúp cho đội chủ nhà, trong khi Diaz và Kane ghi bàn giúp Bayern giữ ngôi đầu Bundesliga với 28 điểm.

HS