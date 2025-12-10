Prudential lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tại Việt Nam

Ngay tuần đầu tháng 12, Prudential Việt Nam liên tiếp nhận tin vui khi tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục được công nhận là một trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025, khẳng định cam kết trong việc xây dựng mô hình kinh doanh trách nhiệm và bền vững.

Đối với giải Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2025 (CSI100) năm nay do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức, bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) được xây dựng xoay quanh các nhóm tiêu chí phản ánh toàn diện hoạt động của một doanh nghiệp bao gồm thông tin nền tảng của doanh nghiệp, cách tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự, những vấn đề quan trọng doanh nghiệp cần ưu tiên, kết quả hoạt động trong 3 năm gần nhất, cùng với các thực hành về quản trị, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với người lao động - xã hội.

Đại diện Prudential Việt Nam nhận giải thưởng CSI100 năm 2025.

Việc góp mặt trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững là kết quả của chuỗi sáng kiến toàn diện mà Prudential đã kiên trì triển khai trong nhiều năm qua. Riêng 2025, Prudential tiếp tục duy trì sự nhất quán trong mô hình quản trị và vận hành, đồng thời tăng cường các nỗ lực tạo giá trị bền vững cho cộng đồng thông qua các chiến lược dài hạn. Trong lĩnh vực đầu tư, Prudential tiếp tục đẩy mạnh định hướng đầu tư bền vững thông qua Quỹ PRUlinks Tương Lai Xanh. Ra mắt vào năm 2024, đây là quỹ liên kết đơn vị đầu tiên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, mang đến cho khách hàng sở hữu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị quyền lựa chọn đầu tư theo định hướng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Prudential cũng tích cực tham gia vào sáng kiến quốc tế về khí hậu, hợp tác cùng Đài Quan sát Trái đất Singapore (EOS) trong dự án Climate Impacts Initiative. Doanh nghiệp còn triển khai nhiều giải pháp giảm phát thải tại nơi làm việc theo hướng kinh tế tuần hoàn, như thử nghiệm lắp đặt điện mặt trời, sử dụng năng lượng hiệu quả qua đèn LED, tắt thiết bị ngoài giờ và điều phối điện hợp lý. Prudential cũng khuyến khích nhân viên dùng phương tiện xanh thông qua chương trình xe đưa đón nhân viên và xây dựng mô hình thu gom – phân loại – tái chế rác, thu gom pin cũ định kỳ và đẩy mạnh truyền thông nội bộ về tiết kiệm năng lượng. Những nỗ lực này thể hiện cam kết vững chắc của doanh nghiệp trong việc vận hành xanh và thúc đẩy nhân viên cùng hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Đối với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội hướng đến cộng đồng với tổng ngân sách hơn 325 tỷ đồng và hơn 600.000 người hưởng lợi từ năm 2011 đến nay như các chương trình tiêu biểu: Prudential - “Trao gửi yêu thương” là hoạt động hỗ trợ thiên tai khẩn cấp, PRU Tình nguyện là chương trình tình nguyện quốc tế của do quỹ Prudence (Prudence Foundation) tổ chức, cùng các dự án dài hạn cho cộng đồng như Đến trường an toàn, Cha-Ching - sáng kiến giáo dục tài chính dành cho trẻ em. Thông qua các sáng kiến từ đầu tư bền vững, quản trị minh bạch đến phát triển con người và hỗ trợ cộng đồng, Prudential đang cùng chung tay thúc đẩy phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam hướng tới.

Prudential tiếp tục lọt Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025.

Với những sáng kiến phát triển bền vững, Prudential còn là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài duy nhất góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là bảng xếp hạng do Vietnam Report phối hợp cùng báo Vietnamnet công bố thường niên từ năm 2007 đến nay, dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động kinh doanh hiệu quả, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời giúp nâng cao mức độ nhận diện của thương hiệu doanh nghiệp trong nước và trên thị trường quốc tế. Việc Prudential được xếp hạng trong VNR500 phản ánh năng lực tài chính vững mạnh, hiệu quả vận hành và những đóng góp thiết thực cho nền kinh tế. Đến hết tháng 6/2025, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng tài sản đạt 192.507 tỷ đồng; trong đó tổng tài sản đầu tư đạt 173.182 tỷ đồng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ biên khả năng thanh toán đạt 206%. Song song với hoạt động kinh doanh ổn định, Prudential kiên định với cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững, qua đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá của VNR500 và tiếp tục củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiên phong tại Việt Nam.

Quyết Thắng