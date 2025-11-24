Phường Tĩnh Gia triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đảng bộ phường lần thứ I

Chiều 24/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tĩnh Gia lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2025.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, gồm: Chủ đề, phương châm của Đại hội, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường cũng đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tĩnh Gia lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tĩnh Gia lần thứ I đã xác định nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 11,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 đạt 120 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 đạt 120 triệu đồng; sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đến năm 2030 đạt 11.000 tấn; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 1.000 tỉ đồng; tỉ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 8% trở lên; số doanh nghiệp được thành lập mới trong giai đoạn 2026 - 2030 đạt 250 doanh nghiệp; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 đạt 80% trở lên; hằng năm, kết nạp 90 đảng viên mới trở lên...với mục tiêu phấn đấu xây dựng phường Tĩnh Gia đến năm 2030 trở thành phường văn minh, đô thị kiểu mẫu.

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ phường xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, đồng thời xác định 2 khâu đột phá: Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại nhất là hạ tầng đô thị và hạ tầng du lịch; thực hiện có hiệu quả đề án tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia cũng đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2025 cho 66 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Tĩnh Gia.

Sỹ Thành (CTV)