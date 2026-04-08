Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Phường Tĩnh Gia dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng sản phẩm OCOP

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tính đến thời điểm này, phường Tĩnh Gia có 32 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3-4 sao, là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng sản phẩm OCOP.

Cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tĩnh Gia kiểm tra quy trình sản xuất tại cơ sở nước mắm Sơn Thơm - đơn vị có 3 sản phẩm OCOP.

Với thế mạnh là địa phương vùng biển gắn với làng nghề nước mắm Do Xuyên - Ba Làng nổi tiếng, sau sáp nhập, phường Tĩnh Gia tiếp tục lựa chọn những sản phẩm tiềm năng để xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, khuyến khích các chủ thể đầu tư nâng cao chất lượng, nâng hạng các sản phẩm OCOP đã đạt chuẩn.

UBND phường giao phòng chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, đồng hành cùng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia các hội chợ, triển lãm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh...

Chỉ tính riêng đợt 1 năm 2026, phường Tĩnh Gia đã có 3 sản phẩm nước mắm, mắm tôm, mắm tép tham gia chấm OCOP và đều đạt 3 sao; 3 sản phẩm được công nhận lại.

Qua rà soát thực tế cho thấy trên địa bàn còn nhiều sản phẩm có đủ điều kiện để xây dựng sản phẩm OCOP, phường Tĩnh Gia đang tiếp tục tuyên truyền các chủ thể tham gia chương trình. Mặt khác, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn quy trình làm OCOP cho các chủ thể sản xuất.

Phường Tĩnh Gia đặt mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ có thêm 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Từ khóa:

#Sản phẩm OCOP #phường Tĩnh Gia #tỉnh #Địa phương #Thủ tục hành chính #Tuyên truyền #Doanh nghiệp #Chương trình #Kinh doanh #nâng cao chất lượng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh