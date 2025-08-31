Phường Tĩnh Gia bố trí 38 điểm trao quà cho Nhân dân dịp 2/9

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngay trong chiều nay 31/8, phường Tĩnh Gia đã tổ chức các điểm để trao quà cho Nhân dân trên địa bàn.

Hình ảnh chi trả tại tổ dân phố Văn Nhân.

Qua rà soát, trên địa bàn phường có khoảng 59.000 người sẽ được nhận quà trong dịp này. Để việc trao quà bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời, UBND phường đã thành lập Ban Chỉ đạo tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 do đồng chí Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban chỉ đạo; tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên.

Phường thành lập 38 điểm trao quà tại 38 tổ dân phố; huy động cán bộ, công chức, lượng lượng công an, các tổ chức chính trị xã hội tham gia trao quà cho Nhân dân.

Đồng chí Đặng Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia trò chuyện, thăm hỏi Nhân dân tổ dân phố Văn Nhân đến nhận quà.

Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, kịp thời, đúng đối tượng, việc tổ chức tặng quà cho Nhân dân tại các tổ dân phố diễn ra với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, kịp thời nhất. Người dân đều vui vẻ, phấn khởi nhận quà, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khích lệ tinh thần yêu nước và tạo khí thế mới trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội của đất nước.

Trên địa bàn phường Tĩnh Gia có khoảng 59.000 người sẽ được nhận quà trong dịp này.

Tính đến 18h chiều nay, phường Tĩnh Gia đã chi trả cho 8.700 người. Theo kế hoạch, việc trao quà cho Nhân dân trên địa bàn phường Tĩnh Gia dự kiến sẽ hoàn thành trong sáng mai 1/9/2025.

Sỹ Thành (CTV)