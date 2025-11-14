Phường Hạc Thành triển khai đợt cao điểm thiết lập trật tự đô thị, trật tự công cộng

Sáng 14/11, UBND phường Hạc Thành tổ chức lễ ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng Hạc Thành “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Các đại biểu tham dự lễ ra quân.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân phố trên địa bàn phường Hạc Thành.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng Hạc Thành “sáng, xanh, sạch, đẹp” diễn ra từ ngày 15/11/2025 - 15/4/2026.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải phát biểu khai mạc tại lễ ra quân.

Đợt 1 tổ chức ra quân từ ngày 14/11 - 30/12/2025. Trong đó, từ ngày 14/11 - 25/11 ra quân tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, ký cam kết đến hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... đóng trên địa bàn. Từ ngày 26/1 - 30/12/2025 ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm và chốt trực duy trì, không để tái lấn chiếm vi phạm.

Thời gian thực hiện: Buổi sáng từ 7h30 - 11h30; buổi chiều từ 14h00 - 18h00; buổi tối từ 20h00 - 22h00.

Các đại biểu dự lễ ra quân.

Sau 45 ngày ra quân sẽ tổ chức họp đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong đợt 2.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 1/1/2026 - 15/4/2026: Tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm và duy trì lực lượng cắm chốt tại các tuyến, khu vực có nguy cơ tái diễn vi phạm.

Đại diện Công an phường Hạc Thành trình bày kế hoạch đợt cao điểm ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Phạm vi thực hiện trên địa bàn toàn phường Hạc Thành. Trước mắt sẽ tập trung lực lượng thực hiện trên các tuyến đường trọng điểm như: Bà Triệu, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Đào Duy Từ, Đinh Công Tráng, Đại lộ Lê Lợi... ; trước các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các điểm nóng, các chợ cóc, chợ tạm gây bức xúc trong Nhân dân.

Để việc thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao, phường Hạc Thành đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Trong quá trình thực hiện, phường đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời tập trung kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ và các hành vi chống người thi hành công vụ. Sau khi ra quân xử lý sẽ bố trí lực lượng chốt trực, thường xuyên kiểm tra, cương quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, duy trì nghiêm túc việc chấp hành sau khi đã giải tỏa, xử lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Đợt ra quân được tổ chức nhằm thiết lập và chỉnh trang đô thị, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về nếp sống văn minh đô thị, xây dựng Hạc Thành “sáng, xanh, sạch, đẹp” và văn minh.

Sau buổi lễ, các lực lượng chức năng phường Hạc Thành đã ra quân diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường.

Tố Phương