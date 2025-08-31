Phường Đông Sơn trao hơn 58 nghìn suất quà Tết Độc lập cho Nhân dân

Thực hiện chủ trương tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Đảng, Nhà nước, chiều 31/8, phường Đông Sơn đã tổ chức trao quà trực tiếp cho Nhân dân trên địa bàn.

Bà Thiều Thị Đào ở tổ dân phố Nam Sơn, phường Đông Sơn phấn khởi khi nhận quà ngày Tết Độc lập.

Theo rà soát, toàn phường Đông Sơn có 58.421 nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập. UBND phường đã thành lập 57 tổ công tác, triển khai trao quà tại nhà văn hóa của 57 tổ dân phố, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Mỗi người dân được tặng một suất quà trị giá 100.000 đồng bằng tiền mặt từ ngân sách nhà nước.

Phấn khởi khi được nhận quà, bà Thiều Thị Đào ở tổ dân phố Nam Sơn, phường Đông Sơn chia sẻ: “Lần đầu tiên nhận quà Quốc khánh, gia đình tôi rất vui. Khoản tiền mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, khẳng định sự no ấm, hòa bình của đất nước ta sau 80 năm.”

Việc kịp thời trao quà cho Nhân dân nhân dịp Quốc khánh 2/9 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân; đồng thời tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc trong ngày Tết Độc lập.

Thu Hương (CTV)