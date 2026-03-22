Phụ nữ vùng cao lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Những ngày giữa tháng 3, chúng tôi ngược lên vùng đất Pù Luông, ghé thăm nhà chị Hà Thị Dung tại phố Đòn. Thấy có khách đến chơi, chị tạm gác khung cửi dệt thổ cẩm để đon đả đón tiếp. Qua lời tâm sự của chị chúng tôi được biết, năm 1989, sau khi tốt nghiệp THPT, chị trúng tuyển vào Trường Trung học Y tế Thanh Hóa - nay là Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Sau khi ra trường, chị về quê công tác tại Trạm Y tế Lũng Niêm cho đến nay.

Chị Hà Thị Dung (người thứ 3 từ phải sang) ở phố Đòn, xã Pù Luông luôn tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm.

Hằng ngày, nhìn thấy khung cửi dệt vải thổ cẩm của nhiều hộ dân trong xã bị hư hỏng chị Dung cảm thấy tiếc nuối. Năm 2013, chị đầu tư mua khung dệt, máy khâu rồi tận tình chỉ dạy chị em cách dệt hoa văn, may thành sản phẩm. Những việc làm này không chỉ gìn giữ được nghề truyền thống mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ tại Pù Luông.

Nói chuyện với chúng tôi, chị Dung chia sẻ: "Với niềm đam mê và trách nhiệm đối với nghề của ông cha, tôi luôn nỗ lực truyền dạy kỹ năng dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ nhằm bảo tồn nét đẹp truyền thống của dân tộc. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo hoa văn mới cho các chị em trong xã và khích lệ lớp trẻ tích cực giữ lửa nghề".

Không dừng lại ở những thành công ban đầu, năm 2017, chị Dung đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mua thêm khung cửi, máy khâu để mở rộng quy mô sản xuất và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, việc phát triển nghề dệt thổ cẩm của gia đình chị Dung đã tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng và gần 40 lao động thời vụ.

Chị Hà Thị Tuyến, thôn Đủ, xã Pù Luông - người làm việc tại cơ sở dệt thổ cẩm của gia đình chị Dung chia sẻ: "Năm 2016, tôi được chị Dung tiếp nhận vào làm tại xưởng dệt thổ cẩm của gia đình. Công việc này đã giúp tôi có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống và hiểu thêm về giá trị của nghề dệt. Càng làm, tôi lại càng thêm trân trọng và yêu quý nghề truyền thống mà cha ông để lại".

Hiện nay, ngoài việc truyền nghề cho thế hệ trẻ, tạo việc làm cho lao động của địa phương, chị Dung đang nỗ lực xây dựng sản phẩm gối thổ cẩm thảo mộc trở thành sản phẩm OCOP. Với đôi bàn tay khéo léo chị đã tỉ mỉ lựa chọn những tấm vải dệt thủ công rực rỡ sắc màu, kết hợp cùng các loại thảo dược tự nhiên mang lại cho người sử dụng những giây phút thư giãn, thoải mái. Mỗi chiếc gối của chị Dung sản xuất ra không chỉ là vật dụng chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.

Cũng như chị Hà Thị Dung, chị Lò Thị Mùi, bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy vẫn hằng ngày đam mê với nghề dệt thổ cẩm. Chị Mùi chia sẻ: "Với tôi, nghề dệt thổ cẩm không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của cộng đồng người Thái. Nhận thức được trách nhiệm của mình đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tôi luôn nỗ lực trao truyền kỹ năng dệt cho thế hệ trẻ. Đồng thời, vận động chị em trong bản học hỏi, nâng cao tay nghề để làm ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình".

Hiện nay, để gìn giữ và phát huy nghề dệt của đồng bào dân tộc Thái, chị Mùi cùng với Chi hội phụ nữ bản Chung Sơn tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia học nghề dệt thổ cẩm. Đồng thời, chị còn chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, kết nối với các homestay và điểm du lịch để giới thiệu sản phẩm của người dân trong bản. Nhờ sự tâm huyết của chị Mùi, số lượng phụ nữ của bản Chung Sơn biết dệt ngày càng tăng lên, tạo thêm việc làm cho nhiều chị em trong bản.

Ông Lò Văn Muôn, Bí thư, trưởng bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy cho biết: Những nỗ lực của chị Mùi không chỉ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Thái mà tạo việc làm cho nhiều lao động trong thôn. Trong thời gian tới, bản Chung Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chị Mùi để tổ chức các lớp truyền dạy nghề thêu cho thế hệ trẻ, chủ động phối hợp với doanh nghiệp nhằm đảm bảo “đầu ra” ổn định cho sản phẩm.

Có thể khẳng định, chị Hà Thị Dung, chị Lò Thị Mùi cùng những người phụ nữ dân tộc Thái vẫn đang vượt khó để “giữ lửa” nghề dệt truyền thống. Với tình yêu văn hóa dân tộc, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các chị đã góp phần làm giàu bản sắc văn hóa xứ Thanh, khơi dậy niềm tự hào để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và có những hành động thiết thực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

Bài và ảnh: Thanh Hương