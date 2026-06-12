Giao ban báo chí tháng 6, thông tin về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Chiều 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2026 và thông tin về Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 5 và đầu tháng 6/2026, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ổn định. Các cơ quan báo chí trong tỉnh, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh và đất nước như: kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đồng chí Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá

Đồng thời, thông tin, phản ánh kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2026; Tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thông tin liên tục về vai trò, ý nghĩa của xăng E10 trong bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã nêu một số tồn tại, hạn chế trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí của các ngành, địa phương; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong thời gian tới

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết của Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các Nghị quyết trụ cột của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tuyên truyền công tác chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thông tin về Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026. Đại hội có sự tham gia của 166 xã, phường và 2 ngành với hàng nghìn vận động viên tranh tài ở 14 môn thi đấu. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27/6/2026 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh (số 89 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) và được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Phương Phương