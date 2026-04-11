Phong trào “Thi đua Quyết thắng” ở Đồn Biên phòng Hoằng Trường

Những năm qua, phong trào “Thi đua Quyết thắng” ở Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị, góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới biển của tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Trung tá Lê Trung Đức, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hoằng Trường, cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý 12,8km đường biên giới biển thuộc địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, cùng 2 cửa lạch là Lạch Trường và Lạch Hới. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, phong trào “Thi đua Quyết thắng” tại đơn vị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tích cực quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thành nghị quyết lãnh đạo. Triển khai hiệu quả phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các kế hoạch được xây dựng bám sát nội dung, chỉ tiêu với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

Điểm nổi bật trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” là từ năm 2022 đơn vị đã triển khai mô hình dân vận “Tổ giám sát cộng đồng phòng, chống khai thác IUU”. Tổ giám sát cộng đồng có nhiệm vụ giám sát hoạt động khai thác hải sản của các tàu cá có đăng ký trên địa bàn đơn vị phụ trách và các tàu cá khác khi cấp trên yêu cầu, đảm bảo theo quy định. Từ đó, kịp thời phát hiện các tàu cá vi phạm, đặc biệt là hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển... Cùng với đó, truy xuất lịch trình hoạt động của tàu cá, cung cấp bằng chứng vi phạm cho cấp có thẩm quyền xem xét xử lý; báo cáo kết quả giám sát hoạt động của tàu cá trong quá trình kêu gọi tàu cá vào nơi tránh trú bão và gió lớn trên biển; chia sẻ thông tin giám sát cho các xã, cơ quan chức năng làm cơ sở để tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm theo quy định.

Từ khi được thành lập đến nay, tổ đã tiến hành giám sát toàn bộ các phương tiện có lắp thiết bị giám sát hành trình trên địa bàn đơn vị quản lý và triển khai giám sát chuyên đề, hỗ trợ thông báo về vị trí tàu cá cho hàng trăm lượt chủ phương tiện, gia đình do không liên lạc được với thuyền viên trong quá trình đánh bắt thủy sản. Năm 2025, đơn vị đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xử lý tàu cá mất kết nối giám sát hành trình được 478 lần, với 85 lượt tàu cá.

Đồn Biên phòng Hoằng Trường còn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho người dân thông qua các hội nghị, phát tờ rơi, tài liệu, trên hệ thống truyền thanh của địa phương và đơn vị. Các đội công tác địa bàn xuống trực tiếp tuyên truyền cho thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên ngay trên tàu khi ngư dân chuẩn bị ra khơi hoặc khi tàu cập bến. Từ đầu năm 2025, đến nay đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân được 46 buổi, với 5.714 lượt người nghe. Tổ chức triển khai cho 119 chủ phương tiện viết cam kết không vi phạm quy định về phòng, chống khai thác IUU; cấp hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển và hơn 3.000 tờ rơi, tờ gấp về quy định phòng, chống khai thác IUU. Phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng I và hạng II cho 70 ngư dân của 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh. Duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát lưu động, đăng ký, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào 2 cửa lạch, khu vực bãi ngang được 430 lượt phương tiện, 3.260 lao động. Trong công tác trinh sát, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình trên biển và tình hình địa bàn. Vì vậy, trong năm qua đã thu thập được 431 tin (226 tin có giá trị, 205 tin tham khảo).

Công tác chăm lo đời sống cho CBCS cũng được quan tâm. Đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” góp phần vào cải thiện đời sống cho bộ đội. Đơn vị cũng đã trích từ nguồn quỹ vốn để tặng quà phúc lợi Tết Nguyên đán cho CBCS; sửa sang, đổ bê tông khuôn viên đơn vị, khu chăn nuôi, chỉnh trang lại cổng đơn vị...

Với nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, Đồn Biên phòng Hoằng Trường vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quyết định công nhận danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng” 3 năm liên tục (2023, 2024, 2025) và "Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài và ảnh: Tiến Đạt