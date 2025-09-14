Phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh

Tai nạn thương tích như đuối nước, tai nạn giao thông, cháy nổ... vẫn luôn là mối nguy hiểm rình rập trẻ em, và là vấn đề nhức nhối của xã hội. Chính vì vậy, để giảm thiểu, hạn chế tai nạn thương tích có thể xảy ra cho các em, nhiều trường học trong tỉnh đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường dạy kỹ năng sống để các em biết cách tự bảo vệ mình và biết cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm xảy ra.

Trường Tiểu học Thiệu Trung phối hợp với công an xã tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh.

Thầy giáo Lê Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiệu Trung (xã Thiệu Trung), cho biết: "Tai nạn thương tích rất dễ xảy ra ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, vì các em thường hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng, tránh. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho các em là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc triển khai xây dựng trường học an toàn, lành mạnh. Trong đó, chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dạy kỹ năng sống về phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh như, kỹ năng phòng chống đuối nước, cách để an toàn trong môi trường nước, phòng chống cháy nổ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn...". Cùng với đó, trong các năm học, nhà trường đều xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương tổ chức các chương trình tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích để trang bị thêm cho học sinh kiến thức, kỹ năng giúp các em có thể tự bảo vệ bản thân khi gặp những tình huống, sự cố xảy ra.

Nhà trường cũng xác định đội ngũ cán bộ, giáo viên chính là lực lượng trực tiếp thực hiện mọi hoạt động giáo dục cho học sinh. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống và xử lý các tình huống khi tai nạn thương tích xảy ra cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường ngay từ đầu năm học. Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên có được ý thức đề phòng, kiểm tra các yếu tố có nguy cơ xảy ra tai nạn một cách thường xuyên, để có biện pháp khắc phục kịp thời, có hiệu quả. Từ đó, xây dựng một môi trường học tập, giáo dục an toàn, lành mạnh.

Tại Trường Tiểu học và THCS Newton TH, theo chia sẻ của bà Bùi Thị Vĩnh, Phó hiệu trưởng nhà trường: "Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường còn tích cực tổ chức thêm chương trình dạy kỹ năng sống, trong đó đặc biệt quan tâm đến nội dung phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh như: chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích; tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi lành mạnh, các hoạt động trải nghiệm phong phú và sáng tạo thu hút học sinh tham gia; tổ chức tập huấn các chuyên đề về phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh với các nội dung: kỹ năng an toàn phòng đuối nước, kỹ năng sử dụng các đồ dùng sắc nhọn, dao, kéo..., kỹ năng thoát hiểm khi có đám cháy, kỹ năng an toàn khi đi xe ô tô... Các buổi tập huấn đều được thiết kế phong phú, đa dạng với các kiến thức gần gũi, sát thực tế và các thao tác thực hành đơn giản, dễ nhớ tạo hứng thú cho học sinh khi tham gia. Từ đó, không chỉ mang lại kiến thức bổ ích mà còn giúp các em rèn luyện được kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Để phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong các năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với một số ban, sở, ngành cấp tỉnh, các xã, phường trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như: phát động tháng cao điểm phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm; các chương trình tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông trong trường học; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính... cho học sinh. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích thông qua hoạt động giáo dục về kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa... cũng như nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ, giáo viên...

Việc tổ chức đa dạng các hoạt động, cùng với chú trọng công tác tuyên truyền, dạy các kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trong các nhà trường thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt, nhất là trong việc trang bị cho học sinh những kỹ năng, kiến thức để ứng phó với các tai nạn thương tích có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào nhà trường thì chưa đủ, việc phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh cần hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và sự vào cuộc của cộng đồng xã hội, để từ đó đảm bảo cho các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt