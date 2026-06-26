Phối hợp triển khai các chương trình giữa Hội Nông dân TP Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

Chiều 26/6, đoàn công tác Hội Nông dân TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội Phạm Hải Hoa làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quốc Tiến chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã thông tin những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh thời gian qua.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP Hà Nội tại buổi làm việc.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh dự buổi làm việc.

Lãnh đạo Hội Nông dân hai địa phương đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển kinh tế tập thể, quản lý quỹ hỗ trợ nông dân, ứng dụng chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm, mở rộng các chương trình hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả và tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của hai địa phương.

Trong chuỗi hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 26 đến 28/8, đoàn công tác Hội Nông dân TP Hà Nội sẽ đến tham quan, khảo sát và trực tiếp tìm hiểu các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế tập thể, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại một số địa phương trong tỉnh. Qua đó trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo nền tảng quan trọng để hai đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động trong thời gian tới.

Hoài Linh