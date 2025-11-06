Phối hợp tích cực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Đồng Vàng

Trong bức tranh phát triển năng động của Khu Kinh tế Nghi Sơn, Khu công nghiệp (KCN) Đồng Vàng được xác định là “mảnh ghép” quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng, tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư vào khu vực phía Tây khu kinh tế. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực với nhiều thay đổi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ và chính quyền địa phương 2 cấp vừa mới vận hành, song công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án đang được chính quyền địa phương và chủ đầu tư phối hợp tích cực, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa KCN vào vận hành, khai thác, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp cho khu vực Nghi Sơn.

Thi công hạng mục đường điện 110kV tại KCN Đồng Vàng.

Trên địa bàn phường Trúc Lâm, Dự án KCN Đồng Vàng cần GPMB hơn 330ha, với nhiều loại đất có nguồn gốc và tính chất phức tạp như đất ở, đất nông nghiệp, đất mỏ khoáng sản, đất rừng chồng lấn... “Bắt nhịp” nhiệm vụ ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, UBND phường đã huy động tối đa nhân lực, trong đó có sự tham gia của cán bộ khối đảng ủy vào công tác thu thập thông tin đất đai, kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, hoa màu... và triển khai các bước quy trình bồi thường, GPMB theo đúng quy định. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 234ha, hoàn thành chi trả 169,8ha để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai các hạng mục dự án.

Đáng chú ý, một số vướng mắc trong công tác GPMB phục vụ đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư của dự án là khu tái định cư Tùng Lâm và Phú Lâm cũng đã được tháo gỡ. UBND phường đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án khu vực Nghi Sơn tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trước ngày 31/12, qua đó giải quyết dứt điểm khó khăn trong việc bố trí đất ở cho các hộ dân tái định cư, tạo điều kiện để dự án được triển khai đồng bộ.

Tại xã Trường Lâm, công tác GPMB cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, địa phương đã bàn giao 149,7ha mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án. UBND xã đang tiếp tục vận động 4 hộ dân còn kiến nghị về chính sách bồi thường sớm bàn giao đất, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích còn lại chưa có quyết định thu hồi, bảo đảm tiến độ và đúng quy định.

KCN Đồng Vàng có tổng diện tích gần 492ha, nằm trên địa bàn các xã, phường Trường Lâm và Trúc Lâm, trong đó diện tích cần GPMB là 430ha, liên quan đến 413 hộ dân và 12 tổ chức; tổng số hộ dự kiến bố trí tái định cư khoảng 238 hộ. Theo Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP, khi chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, công tác phối hợp giữa các địa phương với chủ đầu tư được thực hiện thông suốt, hiệu quả hơn. Doanh nghiệp cũng đã chủ động triển khai nhiều chính sách hỗ trợ vượt quy định nhằm tạo đồng thuận trong Nhân dân. Cụ thể, hỗ trợ giá trị cây trồng tại các khu vực mỏ khoáng sản, hỗ trợ di chuyển mồ mả, chi trả thêm 6 tháng tiền thuê nhà cho các hộ phải di dời, và hỗ trợ công tôn tạo đất đối với diện tích đất rừng chồng lấn với đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn quản lý. Những hỗ trợ này đã góp phần tháo gỡ đáng kể các vướng mắc, giúp nhiều hộ dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Tính đến nay, tổng diện tích đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất đạt 337,9ha/430ha, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 94,4 tỷ đồng. Diện tích đã có quyết định giao đất, cho thuê đất đạt 262ha/430ha.

Hiện nay, tiến độ dự án vẫn còn bị ảnh hưởng bởi một số vướng mắc trong công tác GPMB như: Một số hộ dân dù đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao đất, một số vụ việc khiếu nại vẫn đang chờ kết luận của các ban, ngành cấp tỉnh. Riêng 6,58ha đất rừng thuộc tổ dân phố Lương Bình, phường Trúc Lâm có 15 hộ dân khiếu nại do vị trí đất trong giấy chứng nhận không trùng khớp thực tế sử dụng. Ngoài ra, tại khu vực mỏ khoáng sản, còn 5 hộ chưa bàn giao khoảng 0,5ha đất do vướng chồng lấn giữa các dự án. Đối với 29,25ha đất rừng chồng lấn đất rừng phòng hộ, còn 32 hộ chưa nhận tiền, yêu cầu bồi thường về đất...

Ông Mai Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm, cho biết: “Đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phương án cưỡng chế, bảo đảm đúng quy trình, không để ảnh hưởng tiến độ chung của dự án. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chính sách bồi thường GPMB. Sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực (từ ngày 1/8/2024), quy định không còn hỗ trợ 50% giá đất ở đối với phần ao, vườn liền thửa khiến người dân so sánh giữa các thời điểm bồi thường, đặc biệt với các dự án chuyển tiếp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng cơ chế áp dụng phù hợp nhưng thực tế vẫn khó triển khai do lo ngại phát sinh thiếu đồng thuận. Chúng tôi kỳ vọng sắp tới, khi Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ vướng mắc trong xác định tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, sẽ là cơ sở pháp lý để địa phương vận dụng, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo đồng thuận trong công tác GPMB”.

Về phía chủ đầu tư, cùng với việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP khẳng định cam kết bảo đảm nguồn vốn phục vụ công tác GPMB, với toàn bộ kinh phí đã được chuẩn bị sẵn sàng để chi trả kịp thời theo tiến độ thực tế.

Doanh nghiệp cũng đã đề xuất ưu tiên GPMB tại 4 vị trí trọng điểm, với tổng diện tích khoảng 29ha nhằm tạo kết nối giao thông trong và ngoài khu, đồng thời bố trí mặt bằng thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, phục vụ cho các nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt là Nhà máy Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn dự kiến vận hành trong quý I/2026; đồng thời bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống gần khu vực san lấp có địa hình dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, KCN Đồng Vàng là dự án quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt trong việc hình thành không gian công nghiệp mới. Khi hoàn thành, KCN này không chỉ góp phần mở rộng vùng công nghiệp Nghi Sơn mà còn trở thành cầu nối quan trọng trong hành lang kinh tế khi mở rộng khả năng kết nối với Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan và khu vực Tây Bắc Việt Nam, thúc đẩy xuất nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Minh Hằng