Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại xã Trung Sơn

Chiều 25/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại xã Trung Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác nghe lãnh đạo xã Trung Sơn báo cáo công tác ứng phó với bão số 5 trên địa bàn.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và thành viên Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi.

Trong chuyến công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình sinh sống ở các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao thiên tai vừa được di dời đến tránh trú tại nhà văn hóa bản Chiềng.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, trong sáng nay (25/8), xã Trung Sơn đã chủ động tổ chức di dời khẩn cấp 70 hộ dân với 287 nhân khẩu sinh sống ở 5/6 bản có có nguy cơ cao bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong đó, 4 hộ được di dời đến Trường mầm non Trung Sơn, 8 hộ được di dời đến nhà văn hóa bản Chiềng, số còn lại di chuyển đến các hộ dân khác ở khu vực an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm hỏi đời sống người dân được di dời, tránh trú tại nhà văn hóa bản Chiềng, xã Trung Sơn.

Ngay sau khi hoàn thành công tác di dời, xã Trung Sơn đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu và điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho người dân trong thời gian tránh trú; đồng thời phân công lực lượng trực gác, bảo vệ, hỗ trợ người dân.

Có mặt tại nhà văn hóa bản Chiềng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã thăm hỏi đời sống của bà con ở nơi tránh trú; động viên bà con yên tâm ở lại trong thời gian mưa bão, thực hiện theo khuyến cáo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương để được an toàn.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền xã Trung Sơn trong công tác ứng phó với bão số 5 và đề nghị xã cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, xã Trung Sơn cần tiếp tục phân công lực lượng, theo dõi chặt chẽ các khu vực nguy hiểm, xung yếu, như ngầm, tràn, khu vực trũng thấp gần khu dân cư để cắm biển cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện đi qua khi không đảm bảo an toàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị xã Trung Sơn tiếp tục quan tâm thăm hỏi, động viên và đảm bảo tốt nhất về điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho người dân ở nơi tránh trú; có phương án đảm bảo an toàn tài sản của người dân ở khu vực đã hoàn thành di dời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn.

Đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn, đồng chí Mai Xuân Liêm đã nghe lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn báo cáo thực trạng mực nước và phương án đảm bảo an toàn vận hành công trình cũng như đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Nhấn mạnh về diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của bão số 5, nhất là khả năng mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão, khiến lượng nước đổ về hồ nhanh, với lưu lượng lớn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn chủ động ứng phó trong mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn.

Công ty cần tổ chức phân công lực lượng thường trực 24/24h, theo dõi sát diễn biến của bão và mưa lũ do hoàn lưu bão. Từ đó chủ động vận hành điều tiết mực nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhân dân, cũng như an toàn công trình...

Đỗ Đức