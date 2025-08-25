Đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Sáng 25/8, tại xã Hồi Xuân, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi, đã chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão số 5.

Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và lãnh đạo các xã trên địa bàn 5 huyện cũ, gồm: Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước và Lang Chánh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong khu vực đã báo cáo tình hình mưa bão và khả năng thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời thông tin kế hoạch, phương án ứng phó khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn kéo dài.

Lãnh đạo các xã cũng thông tin những điểm nguy hiểm, xung yếu, dự báo nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cũng như cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác ứng phó với bão số 5.

Nhận định mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, trong đó đối với khu vực miền núi dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão, gây nguy cơ cao sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các xã trong khu vực đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là. Tập trung cao nhất, khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó với tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của Nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các xã trong khu vực cần tăng cường thời lượng truyền thanh, tuyên truyền về tình hình, dự báo hướng đi của bão, cũng như khả năng mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão. Thông qua đó nhằm nâng cao ý thức tự giác, chủ động phòng tránh của Nhân dân.

Theo dự báo, mưa lớn khả năng kéo dài trên địa bàn các xã miền núi vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác ứng phó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã cần phân công ngay lực lượng trực tiếp xuống địa bàn dân cư, rà soát, đánh giá nguy cơ thiên tai tại các khu vực nguy hiểm, xung yếu. Từ đó chủ động di dời người dân ở nơi có khả năng cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Công tác di dân cần được khẩn trương hoàn thành và báo cáo về Ban Chỉ huy tiền phương trước 15h chiều nay 25/8.

Bên cạnh đó, các xã cần duy trì công tác thường trực chỉ huy, đảm bảo tốt phương châm “4 tại chỗ”. Phân công lực lượng theo dõi sát mực nước ở các ngầm, tràn trên địa bàn; chủ động cắm biển cảnh báo, trực gác, không cho người và phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm.

Các xã trong khu vực duy trì công tác thông tin, báo cáo về Ban Chỉ huy tiền phương, thông tin rõ về tình hình thiệt hại, công tác ứng phó, cũng như nguy cơ cao thiên tai trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị hỗ trợ nếu cần thiết. Đồng thời tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác ứng phó với bão số 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị máy móc, trang thiết bị, vật tư, sẵn sàng ứng phó tình huống sạt lở, đảm bảo giao thông toàn tuyến được thông suốt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát, đánh giá khu vực có nguy cơ cao sạt lở ở khu vực biên giới, địa bàn đóng quân để chủ động lực lượng, phương tiện, máy móc, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra và hỗ trợ người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong mọi tình huống thiên tai, các ngành, địa phương cần đề cao tinh thần khẩn trương, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân và lực lượng tham gia ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra...

Cũng trong sáng nay, đồng chí Mai Xuân Liêm đã đi kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác theo dõi, ứng phó vị trí sạt lở vừa được khắc phục trên dốc Sáp Ong, ven Quốc lộ 15A (xã Đồng Lương).

Xác định bão số 5 năm 2025 là cơn bão rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, có nguy cơ gây mất an toàn về người và tài sản của Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi để tập hợp lực lượng, phương tiện chống bão. Trụ sở Ban Chỉ huy tiền phương đặt tại xã Hồi Xuân, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban.

