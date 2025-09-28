Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão tại 3 xã, phường ven biển

Sáng 28/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại một số địa phương ven biển. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tình hình tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Lạch Hới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình ứng phó bão tại phường Sầm Sơn, phường Nam Sầm Sơn và xã Hoằng Tiến.

Theo báo cáo của địa phương, tại Cảng cá Lạch Hới (phường Sầm Sơn) hiện có 425 tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu tránh trú bão. Các lực lượng chức năng, Ban Quản lý cảng cá thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện nghiêm quy định bảo đảm an toàn, không để người ở lại trên tàu thuyền khi bão vào, bảo vệ tính mạng, tài sản, hạn chế thấp nhất rủi ro.

Đoàn công tác kiểm tra hiện trường khu vực bờ kè tại khu phố Bắc Nam, phường Nam Sầm Sơn.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực bờ kè tại khu phố Bắc Nam, phường Nam Sầm Sơn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đoạn bờ kè này đã bị sạt lở khoảng 100m kể từ bão số 3 năm 2025 và đang tiếp tục có diễn biến phức tạp. Khu vực sạt lở vẫn đang mở rộng, ảnh hưởng đến an toàn công trình và đời sống người dân trong khu vực.

Sạt lở tại khu vực bờ kè phường Nam Sầm Sơn xuất hiện từ bão số 3 và đang tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Tại xã Hoằng Tiến, đoàn đã kiểm tra tình hình sạt lở công trình kè bờ biển. Do ảnh hưởng của bão số 5 (sóng lớn kết hợp triều cường), ngày 25/8, đoạn kè dài khoảng 300m từ khu đất của Công ty Hải Tiến Resort đến khách sạn Queen bị sụt lún chân kè, nứt gãy, xô nghiêng về phía biển, gây mất an toàn nghiêm trọng. Được biết, công trình này được đầu tư xây dựng năm 2017.

Đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở kè bờ biển xã Hoằng Tiến.

Đến nay, sự cố sạt, sụt vẫn đang có phát triển thêm, gây mất an toàn công trình kè, đường giao thông phía trong kè, ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch khu vực biển Hải Tiến và có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, cơ sở hạ tầng của tổ chức và người dân trong khu vực.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển xã Hoằng Tiến và chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và hạ tầng.

Đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở núi Linh Trường tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến.

Cũng tại xã Hoằng Tiến, thôn Giang Sơn và thôn 1 có 5 điểm sạt lở, trong đó 1 điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa, tính mạng người dân. UBND xã đã xây dựng phương án di dời khẩn cấp các hộ trong khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến báo cáo tình hình sạt lở ven núi Linh Trường.

Với phương tiện tàu thuyền, hiện hơn 600 phương tiện của địa phương đã vào nơi neo đậu an toàn, chủ yếu tại bến cá Hoằng Trường và khu vực sông Lạch Trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm hỏi người dân tại thôn Giang Sơn có nhà ở bị ảnh hưởng bởi sạt lở núi.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Tập trung, ứng phó cao nhất với bão số 10, các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng cần quán triệt nghiêm phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ); chủ động triển khai đồng bộ giải pháp ứng phó bão, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu chính quyền các địa phương có tàu thuyền khẩn trương vận động, tổ chức di dời toàn bộ ngư dân rời khỏi tàu, không để người ở lại khi bão đổ bộ; đồng thời bố trí lực lượng thường trực bảo vệ tài sản, hỗ trợ người dân ổn định nơi tránh trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng chủ động, triển khai ứng phó bão số 10 với phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với các khu vực sạt lở, đồng chí yêu cầu lực lượng chức năng, chính quyền phường Nam Sầm Sơn và xã Hoằng Tiến khẩn trương triển khai giải pháp gia cố trước mắt để hạn chế nguy cơ mở rộng; tăng cường thông tin, tuyên truyền để Nhân dân chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi có mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn.

Đối với khu vực dân cư nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở núi Linh Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thành việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão và mưa lớn xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân là trên hết; sau đó, địa phương lập báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án hạ mái dốc, xử lý kỹ thuật nhằm bảo đảm ổn định lâu dài.

Đồng chí yêu cầu các lực lượng thường trực 24/24 giờ, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phát sinh. Cùng với đó, ngành chức năng phải thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo đến người dân, triển khai kịch bản ứng phó sát thực tế, bảo đảm an toàn cho sản xuất, đời sống và hạ tầng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở bờ kè, đồng thời xây dựng giải pháp căn cơ, lâu dài, tránh để tình trạng này tái diễn.

Minh Hằng