Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ, tiêu úng và vận hành hồ chứa

Ngày 14/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ, tiêu úng tại Trạm bơm Tượng Văn (xã Tượng Lĩnh) và công tác vận hành, điều tiết hồ Yên Mỹ (xã Công Chính); đồng thời kiểm tra tình trạng ngập cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn phường Hạc Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra công tác vận hành, điều tiết hồ Yên Mỹ.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV Sông Chu và các địa phương liên quan.

Tại hồ Yên Mỹ (xã Công Chính), qua kiểm tra công tác vận hành, điều tiết hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu đơn vị quản lý hồ chứa và các địa phương liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, chủ động các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước những tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉ đạo công tác vận hành, điều tiết hồ Yên Mỹ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc theo dõi mực nước, lưu lượng nước đến hồ phải được thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống camera, trạm quan trắc và các phương tiện theo dõi hiện có. Trên cơ sở diễn biến thực tế, đơn vị quản lý, vận hành chủ động điều chỉnh lưu lượng xả phù hợp, bảo đảm an toàn hồ chứa, đồng thời hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực hạ du.

Trong quá trình vận hành hồ chứa, đơn vị quản lý phải tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành, xả lũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên kiểm tra công trình, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và tính mạng, tài sản của Nhân dân vùng hạ du.

Trạm bơm Tượng Văn đang xuống cấp ảnh hưởng đến năng lực tiêu úng.

Tại Trạm bơm Tượng Văn (xã Tượng Lĩnh), đoàn công tác kiểm tra thực tế tình trạng công trình và khả năng vận hành tiêu úng trong điều kiện mưa lớn.

Trạm bơm có nhiệm vụ tiêu úng cho khoảng 1.600 ha diện tích cây trồng và khu dân cư thuộc các xã Trường Văn, Tượng Lĩnh và Thăng Bình. Tuy nhiên, được đầu tư từ năm 1976, đến nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục không còn đáp ứng yêu cầu vận hành, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tiêu úng, nhất là trong mùa mưa bão.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm Tượng Văn, xã Tượng Lĩnh.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể hệ thống công trình tiêu úng, nhất là các trạm bơm được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, để đánh giá cụ thể hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Đối với Trạm bơm Tượng Văn, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá nhu cầu đầu tư; nghiên cứu, đề xuất dự án sửa chữa, nâng cấp công trình, báo cáo UBND tỉnh xem xét. Trước mắt, đơn vị quản lý cần chủ động các phương án vận hành, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, bảo vệ sản xuất và đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tình trạng ngập cục bộ do ảnh hưởng của các trận mưa lớn tại các tuyến phố thuộc địa bàn phường Hạc Thành.

Trước đó, trong buổi sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã đi kiểm tra thực tế tình trạng ngập cục bộ do ảnh hưởng của các trận mưa lớn trong hai ngày vừa qua tại các tuyến phố, như Dốc Ga, Nguyễn Nhữ Soạn, Phú Thọ 3 và khu vực hồ Đồng Chiệc, thuộc địa bàn phường Hạc Thành. Qua kiểm tra cho thấy, tại một số tuyến đường dẫn vào khu dân cư Nguyễn Nhữ Soạn và Phú Thọ 3 nước vẫn ngập cao từ 40-50 cm và chưa có dấu hiệu rút.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, nguyên nhân là hệ thống cống thoát nước tại khu vực này được xây dựng từ lâu, tiết diện cống nhỏ; một số đường dẫn tiêu thoát nước ra hồ điều hòa Đồng Chiệc hiện bị thu hẹp do nhà dân xây dựng lên trên. Điều này khiến việc thoát nước ra khu vực hồ Đồng Chiệc chậm, khả năng tiêu thoát nước hiện chỉ đạt khoảng 30% lượng nước mưa.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình ngập úng, chủ động triển khai các giải pháp tiêu thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và hoạt động giao thông trên địa bàn.

Lê Hợi - Tiến Đông