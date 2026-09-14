Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vùng biên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Sáng 14/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 1195 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Ngọc Chiến, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã khu vực huyện Mường Lát (cũ).

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các xã đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được các đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra trước đó; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, 6/8 xã đã khắc phục dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau đợt giám sát về công tác bầu cử; 2 xã còn lại đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Đối với các kết luận kiểm tra liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tăng trưởng “hai con số”, chuyển đổi số và công tác đánh giá, xếp loại, các địa phương đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong khắc phục hạn chế.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát Lê Ngọc Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Các xã cũng tập trung kiện toàn, bố trí cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Trong đó, xã Mường Lát đã hoàn thành cập nhật hồ sơ đảng viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu Đảng 4.0; 100% tổ chức đảng sử dụng sổ tay đảng viên điện tử.

Xã Tam Chung hoàn thành chỉnh lý, số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên; 100% tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số chuyên dùng.

Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương phản ánh tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường, tài chính, kế toán... Hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số tại một số địa phương còn hạn chế.

Các xã đề nghị tỉnh quan tâm bổ sung nhân lực, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền và có cơ chế phù hợp đối với khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các địa phương phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, liêm chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của 8 xã, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Hồ Thủy (CTV)