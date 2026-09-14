Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài

Sau hơn 2 tháng theo dõi, đôn đốc của Tổ công tác 881.5, kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm về công tác giải phóng mặt bằng; thu tiền sử dụng đất; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai, làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai; tháo gỡ dự án tồn đọng, kéo dài tại 11 xã gồm: Hậu Lộc, Triệu Lộc, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Hoa Lộc, Đông Thành, Ba Đình, Nga Sơn, Nga An, Vạn Lộc, đã có chuyển biến.

Toàn cảnh hội nghị.

Cấp ủy, chính quyền 11 xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Thông báo số 881-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, diện tích phải giải phóng mặt bằng năm 2026 tại 11 xã là 126,58 ha; đến thời điểm báo cáo, khối lượng giải phóng mặt bằng đã thực hiện là 90,084 ha, đạt 71,17%, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh (69,22%).

Các đại biểu dự hội nghị.

Cơ sở dữ liệu đất đai tiếp tục là nhiệm vụ có kết quả tốt nhất, toàn Tổ đạt 96,32%; nhiều xã cơ bản hoàn thành hoặc vượt kế hoạch như Triệu Lộc, Hậu Lộc, Nga An, Ba Đình, Đông Thành, Nga Sơn.

Thu tiền sử dụng đất và giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến ở một số địa bàn như Nga Sơn, Vạn Lộc, Nga An, Hậu Lộc; một số dự án tồn đọng, kéo dài đã được đưa ra khỏi danh mục hoặc có mốc xử lý cụ thể.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, quá trình triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm tại 11 xã vẫn còn những hạn chế, điểm nghẽn. Trong đó, thu tiền sử dụng đất vẫn là vấn đề lớn. Nếu tính theo kế hoạch tỉnh giao hoặc kế hoạch sau điều tiết, còn nhiều xã dưới 50% hoặc phụ thuộc lớn vào nguồn thu quý IV/2026, nhất là các xã: Triệu Lộc, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Hoa Lộc, Đông Thành và Ba Đình. Riêng xã Nga An đã đạt trên 50% kế hoạch tỉnh giao nhưng còn dưới 50% kế hoạch HĐND xã giao. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đồng đều; một số dự án tồn đọng, kéo dài đã được đưa ra khỏi danh mục nhưng chưa hoàn thành toàn bộ các bước sau xử lý...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị trực tuyến với Ban Thường vụ Đảng ủy 11 xã (thuộc Tổ công tác 881.5) để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, làm rõ khó khăn, vướng mắc, diễn ra chiều 14/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”; lấy kết quả thực tế làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; chủ động xử lý dứt điểm nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã và phải báo cáo định kỳ.

Trong đó, rà soát từng dự án, từng hộ, từng thửa đất, xác định rõ phần việc còn lại, nguyên nhân chậm, trách nhiệm, nguồn kinh phí và thời hạn hoàn thành trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, xây dựng kịch bản thu tiền sử dụng đất theo từng mặt bằng, từng khu đất, gắn với tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt giá, tổ chức đấu giá, giao đất, nộp tiền và hạch toán ngân sách.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương cần rà soát từng dự án, công trình; phân loại rõ dự án đã có khối lượng nhưng thiếu hồ sơ thanh toán, dự án thiếu nguồn vốn, dự án phụ thuộc thu tiền sử dụng đất, dự án cần điều chỉnh hoặc điều chuyển vốn.

Đồng thời, phân loại số thửa đất chưa làm sạch dữ liệu để giao rõ phần việc xử lý cho UBND xã và Văn phòng Đăng ký đất đai, phấn đấu làm sạch cơ bản dữ liệu trước ngày 30/9/2026.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, các địa phương cần rà soát lại toàn bộ danh mục, đồng thời tiếp tục theo dõi hiện trạng pháp lý, nội dung đã xử lý, việc còn lại của dự án. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền, xã phải xử lý dứt điểm; nhóm vượt thẩm quyền tập trung kiến nghị, bám sát trình tự, thủ tục giải quyết.

Quốc Hương