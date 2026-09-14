Xây dựng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đa phương tiện, đa nền tảng

Trong 8 tháng năm 2026, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục ổn định tổ chức, vận hành mô hình cơ quan báo chí hợp nhất; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; bảo đảm thông tin, tuyên truyền thông suốt, đúng định hướng; đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện, đa nền tảng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền đậm nét, hiệu quả các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh.

Nổi bật là tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bên cạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng tâm, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa chú trọng tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh.

Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chương trình, dự án trọng điểm, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đổi mới giáo dục - đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đặc biệt, từ tháng 5/2026, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã triển khai các tuyến tuyên truyền về những chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương và của tỉnh, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Tiếp tục mở mới, duy trì các chuyên mục có tính thời sự, chính sách và tăng tính nhận diện trên từng loại hình.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Phòng Nội dung số - Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Lê Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 8 tháng, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa hoàn thành 100% đề cương, khung chương trình; các chương trình theo nhiệm vụ đặt hàng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn nội dung và phát sóng.

Truyền hình duy trì 20 giờ/ngày, phát thanh 17 giờ/ngày; báo điện tử cập nhật thông tin 24/24 giờ; báo in xuất bản đúng kỳ. Trong đó, đã sản xuất và phát sóng khoảng 1.960 bản tin thời sự truyền hình, 1.715 bản tin thời sự phát thanh, 694 bản tin chuyên biệt truyền hình và 654 bản tin chuyên biệt phát thanh.

Báo in đã xuất bản 32 kỳ Báo Thanh Hóa cuối tuần, 8 số Báo Thanh Hóa hằng tháng theo chủ đề chuyên biệt và ấn phẩm Xuân Bính Ngọ 108 trang, in 4 màu.

Trưởng phòng Chuyên đề - Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Lê Duy Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng phòng Thời sự - Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Bùi Ngọc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng phòng Thư ký Biên tập - Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Tô Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đổi mới nội dung, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống tòa soạn CMS Version 6.1; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một số khâu sản xuất như tạo giọng đọc tự động, hỗ trợ sản xuất MegaStory, biên tập văn bản, hình ảnh minh họa và infographic. Quy trình tiếp nhận, biên tập, kiểm duyệt, xuất bản, phân phối và theo dõi phản hồi từng bước được chuẩn hóa; chú trọng bảo mật tài khoản và an toàn xuất bản.

Phương thức sản xuất nội dung được chuyển dần từ “một nội dung - nhiều nền tảng” sang “một chủ đề - nhiều sản phẩm - nhiều cách thể hiện”, phù hợp với đặc điểm công chúng và từng nền tảng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Hệ thống sản xuất, truyền dẫn, phát sóng, mạng nội bộ và máy chủ được duy trì vận hành liên tục; công tác bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố được thực hiện thường xuyên. Các chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp quy mô lớn được tổ chức an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa diễn ra sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được, ghi nhận những đóng góp của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định nội dung, hình thức tuyên truyền của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa được đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, thể hiện tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của người làm báo. Qua đó, góp phần khơi dậy, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa vai trò cơ quan báo chí chủ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đây phải là yêu cầu đầu tiên và xuyên suốt.

Đồng thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của tỉnh; tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết trụ cột vào cuộc sống; phản ánh quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, xuất khẩu, tháo gỡ dự án tồn đọng, phòng chống thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng nhanh nhạy, kịp thời, có chiều sâu và có những tuyến bài, loạt bài chuyên sâu mang hơi thở cuộc sống, những vấn đề mới, nóng, đi tận cùng vấn đề trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; đẩy mạnh thực hiện các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, tăng cường lan tỏa mạnh mẽ thông tin trên các nền tảng số. Đặc biệt, nghiên cứu cách làm: Phát hiện vấn đề - phân tích nguyên nhân - kiến nghị giải pháp - theo dõi đến cùng kết quả. Cùng với đó, tạo ra một số sản phẩm báo chí có bản sắc riêng của Thanh Hóa tạo sức lan tỏa lớn.

Rà soát, khẩn trương số hóa, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả kho tư liệu báo chí, phát thanh, truyền hình, từng bước hình thành kho dữ liệu và tri thức về Thanh Hóa. Xây dựng khả năng phân tích công chúng bằng dữ liệu, biết người dân đang quan tâm gì, sản phẩm nào có giá trị, nhóm công chúng nào cần tiếp cận theo phương thức mới.

Đẩy mạnh ứng dụng AI vào những khâu có thể nâng năng suất, nhưng phải ban hành quy trình sử dụng rõ ràng, bảo đảm tính chính xác, đạo đức nghề nghiệp, bản quyền, bí mật thông tin và an toàn dữ liệu.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong cung cấp và xử lý thông tin. Quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên cơ sở mạnh cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đặc biệt là phải có sản phẩm cụ thể.

Cán bộ, phóng viên cần tăng cường đổi mới tư duy làm báo chuyên nghiệp, hiện đại, tiên phong thực hiện chuyển đổi số báo chí, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả, khán, thính giả. Đồng thời, bám sát cơ sở và thực tiễn cuộc sống, đổi mới nội dung và hình thức thể hiện để có những tác phẩm báo chí hay, góc nhìn sắc sảo, có chiều sâu và giá trị định hướng dư luận. Tăng cường đào tạo kỹ năng làm báo đa nền tảng, dữ liệu, công nghệ và AI.

Quốc Hương