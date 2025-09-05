Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự khai giảng tại Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa

Sáng 5/9, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa.

Dự lễ khai giảng có đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo xã Hoằng Hóa cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và hơn 1.000 học sinh của Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng các đại biểu dự lễ khai giảng.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa là đơn vị duy nhất trong số các Trung tâm GDNN-GDTX của tỉnh Thanh Hóa 3 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; nhiều năm là đơn vị dẫn đầu ngành học GDNN-GDTX của tỉnh.

Các em học sinh thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng.

Năm học 2024-2025, Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa đạt nhiều thành tích đáng khích lệ: số lượng học sinh có học lực khá, giỏi chiếm 52,4%; trên 99% học sinh xếp hạnh kiểm tốt, khá; trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có 17 học sinh đoạt giải; 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT, trong đó có nhiều em đạt điểm cao. Trong công tác đào tạo nghề, trung tâm đã tổ chức được trên 30 lớp liên kết đào tạo nghề trung cấp; gần 1.000 lượt người học chứng chỉ lái xe mô tô hạng A1.

Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa Nguyễn Văn Bài phát biểu chào mừng năm học mói.

Năm học 2025-2026 cũng là năm đầu tiên Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa trở thành đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Với chủ đề năm học “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, các thầy cô giáo, các em học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng số...

Tại buổi lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển.

Dịp này, các nhà tài trợ cũng trao tặng nhiều suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên các em nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập; trong đó Trường Cao đẳng Lilama 1 trao học bổng học nghề cho nhiều học sinh của nhà trường.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa.

Tiếp đó, thầy và trò Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa cùng các đại biểu đã theo dõi lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học.

Việt Hương