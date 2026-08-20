Phổ biến pháp luật về tôn giáo và đất đai tôn giáo

Sáng 20/8, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo và đất đai tôn giáo năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã khái quát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT ngày 5/6/2026 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn mới.

Phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026; cập nhật, thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sinh hoạt hoạt động tôn giáo và quản lý sử dụng đất đai liên quan đến tôn giáo.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Hội nghị góp phần cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ làm công tác Mặt trận, tôn giáo; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là về tổ chức sinh hoạt tôn giáo và đất đai liên quan đến tôn giáo.

Qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thùy Linh