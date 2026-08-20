Quốc hội tiếp tục thảo luận về việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia

Đa số các ý kiến nhất trí chủ trương tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất phương thức phân bổ ngân sách nhà nước.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Tiếp theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 20/8, các đại biểu thảo luận ở hội trường về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày 19/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Đa số các ý kiến nhất trí chủ trương tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu nhận định chương trình mục tiêu quốc gia là chủ trương lớn mang tính nhân văn sâu sắc. Nguồn lực từ các chương trình đã góp phần làm thay đổi diện mạo, hạ tầng nông thôn, cải thiện sinh kế và nâng cao rõ rệt đời sống của nhân dân, đặc biệt là người dân đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý, đổi mới thực chất phương thức phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước.

Các đại biểu cho rằng nguyên tắc chung khi hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia không nên chỉ đánh giá thành công bằng số vốn đã phân bổ, tỉ lệ giải ngân hay số công trình hoàn thành, mà cần bổ sung đánh giá kết quả cuối cùng tác động trực tiếp đến người dân. Suy cho cùng, mục tiêu phát triển không chỉ là tạo thêm công trình hay tăng thêm nguồn lực mà là để người dân được khỏe mạnh hơn, người yếu thế được bảo vệ tốt hơn và chất lượng con người Việt Nam ngày càng được nâng lên.

Trong ngày, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Sau đó, đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về 3 dự án luật sửa đổi nói trên./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-tiep-tuc-thao-luan-ve-viec-tich-hop-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-post1131187.vnp