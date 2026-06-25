Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thanh Hóa (25/6/1930 - 25/6/2026), sáng 25/6 đoàn đại biểu Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ, phường Đông Sơn.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ.

Tham gia đoàn có lãnh đạo phường Đông Sơn, đại diện cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Hàm Hạ.

Cách đây 96 năm, ngày 25/6/1930 dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, Chi bộ Hàm Hạ được thành lập tại làng Hàm Hạ (nay là tổ dân phố Hàm Hạ, phường Đông Sơn). Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của tỉnh, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối cách mạng, những đảng viên cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh.

Trước anh linh các thế hệ đi trước, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại nhà thờ đồng chí Lê Thế Long.

Nhân dịp này, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia nhà đồng chí Lê Oanh Kiều - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh; nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Thu Hương (CTV)