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Phim ngắn: Tiệm trà hạnh phúc - (Tập 3)

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(Baothanhhoa.vn) - Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, chúng ta thường dễ dàng ghen tị trước những bức ảnh lung linh, những món quà đắt đỏ hay cuộc sống “rực rỡ” của người khác mà vô tình quên đi giá trị của sự chân thành ngay bên cạnh. Tập 3 của bộ phim ngắn “Tiệm trà hạnh phúc” mang đến một thông điệp sâu sắc về hạnh phúc gia đình: Cuộc đời như một ly trà, nóng hay lạnh, đắng hay ngọt, chỉ người trong cuộc mới thấu rõ; và hạnh phúc thực sự đôi khi chỉ đến từ sự thấu hiểu và biết “đủ”.

Phim ngắn: Tiệm trà hạnh phúc - (Tập 3)

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, chúng ta thường dễ dàng ghen tị trước những bức ảnh lung linh, những món quà đắt đỏ hay cuộc sống “rực rỡ” của người khác mà vô tình quên đi giá trị của sự chân thành ngay bên cạnh. Tập 3 của bộ phim ngắn “Tiệm trà hạnh phúc” mang đến một thông điệp sâu sắc về hạnh phúc gia đình: Cuộc đời như một ly trà, nóng hay lạnh, đắng hay ngọt, chỉ người trong cuộc mới thấu rõ; và hạnh phúc thực sự đôi khi chỉ đến từ sự thấu hiểu và biết “đủ”.

Phim ngắn: Tiệm trà hạnh phúc - (Tập 3)

Phim ngắn: Tiệm trà hạnh phúc (Tập 2)

Phim ngắn: Tiệm trà hạnh phúc (Tập 1)

Từ khóa:

#Tiệm trà hạnh phúc #Phim ngắn #Hạnh phúc gia đình #Mạng xã hội #Thông điệp #Cuộc sống #Lung linh #Cuộc đời #Bức ảnh #Đắt đỏ

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