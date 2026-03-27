Phê duyệt đề án sáp nhập Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 phê duyệt Đề án “Sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức”. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đề án đánh giá việc sáp nhập hai đơn vị là hết sức cần thiết và hoàn toàn phù hợp với phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học vùng theo Quyết định số 452/QĐ-Ttg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, việc tích hợp nguồn lực và tinh giản bộ máy sau sáp nhập sẽ tạo tiền đề để nhà trường chủ động xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đặc biệt là hướng nghiên cứu ứng dụng.

Thông qua việc tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ và hiện đại hóa cơ sở vật chất dùng chung, nhà trường sau sáp nhập sẽ là một cơ sở giáo dục đại học có tiềm lực tài chính vững mạnh và uy tín học thuật cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và trực tiếp nâng tầm vị thế của giáo dục đại học Thanh Hóa trong tổng thể giáo dục đại học trên cả nước.

Theo nội dung Đề án, đối tượng sáp nhập gồm các đơn vị thuộc và trực thuộc của Trường ĐH Hồng Đức và Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa; viên chức, người lao động; người học (học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh) của hai nhà trường.

Đề án xây dựng phương án sáp nhập bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động. Trong đó, đối với viên chức quản lý nhà trường gồm có Hiệu trưởng (thực hiện việc nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Hiệu trưởng) và các Phó Hiệu trưởng, thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét, quyết định. Số lượng Phó Hiệu trưởng có thể nhiều hơn so với quy định nhưng trong vòng 5 năm, số cấp phó phải đảm bảo quy định.

Đối với viên chức quản lý của các đơn vị thuộc và trực thuộc, căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế, sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Đảng ủy Trường ĐH Hồng Đức thống nhất quyết nghị thực hiện việc sắp xếp viên chức quản lý các đơn vị này.

Về lộ trình sắp xếp, tinh gọn viên chức quản lý, sau khi sáp nhập, Trường ĐH Hồng Đức có tổng thể 27 đơn vị thuộc và trực thuộc cấp trường (giảm 16 đơn vị, đạt tỉ lệ 37,21%). Số lượng viên chức quản lý cấp đơn vị thuộc và trực thuộc là 117 người (dôi dư 39 người).

Trong 5 năm (từ năm 2026 đến năm 2031), nhà trường có 10 viên chức quản lý nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định. Đối với số lượng viên chức quản lý dôi dư còn lại, nhà trường xây dựng phương án đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhu cầu của nhà trường để xem xét, cân nhắc việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ ở từng vị trí, đảm bảo sau 5 năm kể từ ngày Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường đúng các quy định.

Để bảo đảm quyền lợi của người học, căn cứ các quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật khác có liên quan, sẽ tiếp nhận toàn bộ người học của Trường ĐH VH,TT&DL Thanh Hóa về các khoa đào tạo phù hợp của Trường ĐH Hồng Đức.

Xem Đề án chi tiết tại đây.

Nguyên Mai