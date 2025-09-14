Phát triển thương mại ở khu vực miền núi

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách, dành nhiều nguồn lực ưu tiên phát triển khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là phát triển thương mại, dịch vụ, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân.

Siêu thị Miền Tây Lang Chánh thuộc Công ty CP Tập đoàn Miền núi Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Hiện nay, ở khu vực miền núi, Công ty CP Tập đoàn Miền núi Thanh Hóa luôn duy trì 11 siêu thị, 2 cửa hàng tự chọn. Hầu hết các mặt hàng bày bán tại siêu thị đều là hàng Việt Nam chất lượng cao được công ty ký hợp đồng với các nhà cung cấp, doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài tỉnh có uy tín. Ngoài ra, công ty còn có 29 cây xăng dầu cùng hệ thống các đại lý vật liệu xây dựng và xe khách phục vụ dịch vụ du lịch. Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng phòng kinh doanh siêu thị Công ty CP Tập đoàn Miền núi Thanh Hóa, cho biết: Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân ở khu vực miền núi, công ty tiếp tục củng cố hệ thống cửa hàng bán lẻ theo mô hình kinh doanh siêu thị và quầy hàng tiện ích, các cửa hàng tự chọn tại trung tâm các xã, tiến tới thực hiện chuỗi hàng hóa siêu thị theo hướng văn minh, hiện đại, tiện ích.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, sau 5 năm triển khai chương trình “Phát triển thương mại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, giai đoạn 2021-2025”, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa bằng việc lồng ghép các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế. Đến nay, hạ tầng thương mại đã từng bước phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hệ thống phân phối bán buôn và bán lẻ chuyển biến mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển của chợ truyền thống, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh ngày càng phát triển... đã tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Hiện nay, khu vực miền núi có 71 chợ truyền thống đang hoạt động nằm trong quy hoạch, với hơn 10.000 cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra, còn có 11 siêu thị, 2 cửa hàng tự chọn với đầy đủ chủng loại hàng hóa, với chất lượng tốt, giá cả hợp lý, ổn định, đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Hoạt động thương mại biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào cũng được quan tâm phát triển, giao thương hàng hóa thông qua các cửa khẩu: Na Mèo, Tén Tằn, Khẹo được đẩy mạnh. Tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu sản phẩm, tổ chức các hội chợ, chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam và khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử. Vì vậy, đời sống người dân ngày được nâng cao, an ninh trật tự xã hội, an ninh - quốc phòng và chủ quyền biên giới quốc gia luôn ổn định và giữ vững.

Để thúc đẩy phát triển thương mại ở miền núi, hiện nay Sở Công Thương đang tích cực phối hợp với các địa phương tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và áp dụng các chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực xã hội hóa, phát triển các điểm bán hàng và giao thương giữa các vùng miền trong tỉnh, nhằm thúc đẩy phát triển thương mại ở khu vực này một cách bền vững...

Bài và ảnh: Thiện Nhân