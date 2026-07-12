Phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt

Tận dụng mặt nước lòng hồ thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Thường Xuân đã đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi cá diêu hồng của HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Cửa Đạt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhận thấy tiềm năng, lợi thế để phát triển nghề nuôi cá lồng, năm 2020, anh Nguyễn Văn Sinh cùng một số hộ dân ở thị trấn Thường Xuân cũ (nay là xã Thường Xuân) đã thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Cửa Đạt. Các thành viên tham gia HTX được huyện Thường Xuân (cũ) hỗ trợ mỗi lồng cá 10 triệu đồng và được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về quây lồng, kỹ thuật chăm sóc cá, đồng thời được hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, HTX đã thu hút được 32 thành viên, phát triển được 100 lồng nuôi, với các loại cá trắm cỏ, trắm đen, diêu hồng, lăng, rô phi đơn tính theo quy trình VietGAP. Đặc biệt, HTX đã nuôi thử nghiệm thành công loài cá tầm nước lạnh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, cá sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Trung bình, mỗi năm HTX xuất bán được khoảng 100 tấn cá, doanh thu ước đạt 6 - 7 tỷ đồng. Sản phẩm cá được các thương lái ở các tỉnh thành phố, như: Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh đến tận nơi thu mua.

Trưởng Phòng Kinh tế xã Thường Xuân, Nguyễn Thị Yên cho biết: Để hỗ trợ người dân phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt, năm 2018, UBND huyện Thường Xuân (cũ) đã ban hành Đề án “Hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thường Xuân, giai đoạn 2019-2021”. Trong đó, hỗ trợ phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng an toàn sinh học tại vùng lòng hồ thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt. Theo đó, mỗi hộ tham gia nuôi cá lồng được hỗ trợ 10 triệu đồng/lồng cá đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, được chuyển giao kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Để liên kết sản xuất, tạo chuỗi giá trị từ nuôi trồng đến tiêu thụ sản phẩm, xã đã thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Cửa Đạt và HTX Chiềng Ban. Từ đề án ban đầu, đến nay hai HTX đã thu hút được 40 thành viên, phát triển được 150 lồng cá mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: người dân thiếu vốn, chưa áp dụng quy trình nuôi hiện đại, chưa đảm bảo đúng kỹ thuật trong quản lý môi trường nước... Thời gian tới, xã Thường Xuân tiếp tục khuyến khích các hộ gia đình, HTX mở rộng quy mô nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Trong đó, chú trọng nuôi thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, siêu thị và phát triển sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị...

Bài và ảnh: Khắc Công