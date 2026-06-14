Phát triển ngành nghề dịch vụ ở Thường Xuân

Thời gian gần đây, xã Thường Xuân đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sản xuất gạch không nung tại Công ty TNHH Gia Hiếu, xã Thường Xuân.

Nắm bắt thời cơ và với những ưu điểm vượt trội của vật liệu xây dựng gạch không nung, đầu năm 2018 Công ty TNHH Gia Hiếu đóng trên địa bàn thị trấn Thường Xuân (nay là xã Thường Xuân) đã đầu tư 24 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung với quy mô 2,9ha ở Cụm công nghiệp thị trấn Thường Xuân. Với hệ thống dây chuyền, thiết bị đồng bộ và hiện đại được vận hành tự động hóa 100%, nguồn nguyên liệu được tận dụng từ đá mạt tại các mỏ đá trên địa bàn các xã lân cận, kết hợp với xi măng, tro bay lấy từ Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn nên sản phẩm này có độ bền như bê tông thông thường. Trung bình mỗi năm, nhà gạch không nung của Công ty TNHH Gia Hiếu sản xuất hàng triệu viên gạch, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Trưởng Phòng Kinh tế xã Thường Xuân, Nguyễn Thị Yên cho biết: Trên địa bàn xã, các ngành nghề dịch vụ đang ngày càng phát triển. Hệ thống cửa hàng kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vận tải, sửa chữa phương tiện và các dịch vụ đời sống dân sinh ngày được mở rộng. Các cơ sở kinh doanh không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân trong xã mà còn phục vụ khách hàng ở các địa phương lân cận, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương.

Công tác quy hoạch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của UBND tỉnh và các sở, ngành cấp trên, UBND xã đang tổng rà soát lại các quy hoạch cũ trên địa bàn sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, trên địa bàn xã đã thu hút được 105 doanh nghiệp và 260 hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Một số doanh nghiệp có doanh thu lớn, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự gia tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp trên địa bàn xã, trong đó có 2 nhà máy thủy điện là Xuân Minh, Cửa Đạt; nhà máy gạch không nung Gia Hiếu; Công ty TNHH May H&H Green - Chi nhánh Thường Xuân... và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho gần 6.500 lao động. Đặc biệt, trên địa bàn xã đã hình thành điểm du lịch cộng đồng bản Mạ (thuộc khu phố Thanh Xuân) thu hút 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ và 10 hộ gia đình tham gia tiếp cận du lịch cộng đồng.

Thời gian tới, xã Thường Xuân tiếp tục có nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp chế biến lâm sản, may mặc, giày da... Tuyên truyền, khuyến khích người dân phát triển các ngành nghề, dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi...

Bài và ảnh: Thiện Nhân